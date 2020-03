Hvis vi skruer tiden få uger tilbage, så var Anders Holch Povlsen blandt verdens 400 rigeste, men sådan ser det ikke ud længere.

For tager man et kig ned over Bloombergs liste over verdens 500 rigeste, så skal man kigge langt efter Bestseller-ejeren.

Man finder ham faktisk slet ikke.

Og det er en mærkbar ændring for Anders Holch Povlsen, der ifølge Finans.dk var nummer 392 på listen for bare to uger siden med en anslået formue på 35 milliarder kroner, mens han i sidste uge lå på plads nummer 468 med en anslået formue på 27, 4 milliarder kroner.

Ifølge Finans.dk er det blandt andet et massivt kursfald hos Asos og Zalando, der har medført, at Anders Holch Povlsen er gledet helt ud af Bloombergs top 500 over verdens rigeste.

Aktierne i de to virksomheder er ifølge mediet faldet med henholdsvis 60 og 35 procent.

Men det er ikke kun Anders Holch Povlsen, som coronakrisen har haft alvorlige konsekvenser for.

750 ansatte i hans virksomhed Bestseller modtog i den forgangne uge en fyreseddel som følge af coronavirussens udbredelse verden over.

»For vores virksomhed betyder det, at vi pludselig befinder os i en krise, som vi ville have svoret, aldrig ville være mulig for os og vores kære Bestseller,« udtalte Anders Holch Povlsen i den forbindelse.

Midt i den mørke tid er der imidlertid også lysglimt for familien Holch Povlsen. I den forgangne uge kunne Anders Holch Povlsen og hans hustru meddele, at de var blevet forældre til tvillinger.

»Onsdag den 11. marts er Anne og Anders Holch Povlsen blevet forældre til to velskabte tvillingepiger efter et fint graviditetsforløb og en fødsel uden komplikationer,« lød det i en udtalelse.

Parret mistede sidste år tre børn under et terrorangreb på Sri Lanka.