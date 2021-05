Det skulle have været et af årets højdepunkter.

Men Mors dag og den forestående Kristi Himmelfartsferie er akut blevet aflyst på Rungsted Kro, og derfor bliver madvarer for anslået 25.000 til 30.000 kroner nu kasseret. Smidt ud, som var det værdiløst affald.

»Det er simpelthen så ærgerligt. Det mest tragiske er, at vi også skal annullere tre begravelser,« siger Restauratør Christina Rud.

Lørdag er den 31-årige restauratør gået i gang med at annullere alle 98 bookinger til Mors dag. Det sker som følge af, at alle serveringssteder i Hørsholm Kommune skal lukke midlertidigt i mindst en uge fra søndag, da smittetallet i den nordsjællandske kommune er stukket af.

Christina Rud har et kølerum fyldt med mad, som ingen af de mange gæster, der skulle have spist på Rungsted Kro på Mors dag, får glæde af. Vis mere Christina Rud har et kølerum fyldt med mad, som ingen af de mange gæster, der skulle have spist på Rungsted Kro på Mors dag, får glæde af.

Incidenstallet er i øjeblikket over grænsen på 250 smittede pr. 100.000 indbyggere i Hørsholm, og det fører automatisk til lokal nedlukning. Helt nøjagtig er incidenstallet lige nu 318 på baggrund af 79 smittetilfælde.

Christina Rud har været restauratør på den traditionelle kro i seks år. Her kan gæsterne blandt andet få smørrebrød og traditionel kromad som stegt flæsk.

Hendes kølerum er fyldt med mad forud for en uge, hvor mange munde skulle have været mættet på kroen.

På fadene er der eksempelvis helstegt rødspætte, oksemørbrad, muslinger, flæskesteg og svinemørbrad.

Men modsat, hvad der indtil for få timer siden var Christina Ruds plan, får ingen nu glæde af maden.

»Vi er en kro, hvor mange gerne kommer og spiser frokost på Mors dag, så det er normalt en rigtig god dag.«

»Kristi Himmelfarts-ferien er også normal rigtig god for os, for der har folk tid til at komme og få mad på en gammeldags kro som vores,« siger hun.

Christina Rud anslår, at ugens tab samlet vil løbe op i 250.000 kroner. Og selvom hun kan få op til 90 procent i kompensation for de faste udgifter og 90 procent af den tabte omsætning, så er det lige nu en ringe trøst.

Helstegt rødspætte, oksemørbrad, muslinger, flæskesteg og svinemørbrad er blandt madvarerne, der skal smides ud. Vis mere Helstegt rødspætte, oksemørbrad, muslinger, flæskesteg og svinemørbrad er blandt madvarerne, der skal smides ud.

»Glæden ved at kunne åbne igen forsvinder, når man står og kigger ned i et hul. Vi skal nok komme igennem krisen, og vi skal nok blive stærkere end nogensinde, men lige nu er det altså svært at se sig ud af det,« siger en rådvild Christina Rud.

Ifølge restauratøren har den traditionelle kro nær Rungsted Havn været lukket i sammenlagt otte måneder under coronakrisen. Det har været frustrerende og har kunnet mærkes økonomisk.

»Jeg har åbnet en kassekredit og stillet sikkerhed i min lejlighed for at kunne klare mig,« siger Christina Rud.

Det er uvist hvornår Rungsted Kro igen må åbne.

Rungsted Kro bliver tvangslukket som følge af højt smittetal i Hørsholm Kommune. Vis mere Rungsted Kro bliver tvangslukket som følge af højt smittetal i Hørsholm Kommune.

Nedlukningen i Hørsholm Kommune ophæves først, når kommunen syv dage i træk er under en incidens på 250 smittede.

Det er ikke kun restauranter og barer, der nu må lukke ned igen.

Også udvalgsvarebutikker, eksempelvis tøjbutikker, indkøbscentre og liberale erhverv som frisører, skal holde lukket.

Eftersom Christina Rud ikke kan vide med sikkerhed, at hun kan åbne igen om otte dage, kan hun ikke tage imod bordbestillinger. Og det er selvsagt et problem.

»Man kan ikke drive en restaurant på den måde,« konstaterer hun.