Volodymyr Zelenskyj konstaterede tirsdag, at en tredjedel af Ukraines energisektor er blevet smadret af russiske missiler og droner.

Men også Danmark er i fare for at blive ramt af et angreb mod vores energisektor.

Det skriver TV 2 på baggrund af et interview med Mads Nørgaard Madsen, partner i konsulenthuset PwC og ekspert i cybersikkerhed:

»Hvis krigen eskalerer, er risikoen for, at vores energisektor bliver ramt, høj. For den ene part i krigen har det vist sig meget effektivt at lege med vores energiforsyning, fordi ingen synes, at det er sjovt at sidde i et koldt hjem. Så man får skabt noget røre,« siger han til TV 2.

Energisektoren Energisektoren har en samfundskritisk opgave med at levere energi til hele Danmark, herunder landets samfundsvigtige sektorer. Forsyningssikkerhed er desuden en konkurrenceparameter for Danmarks evne til at tiltrække virksomheder med særlige energibehov såsom datacentre, der i 2040 vurderes at kunne stå for op mod en tredjedel af dansk elforbrug. Energisektoren er dermed kritisk for samfundets funktion, stabilitet og velfærd. Kilde: Center for Cybersikkerhed.

Mads Nørgaard Madsen beskriver Danmarks situation som 'hverken i krig eller fred,' fordi vi støtter Ukraine og derfor kan blive straffet af Rusland.

So eksempel nævner han skaderne på de to gasrørledninger Nord Stream 1 og 2, nedlukning af det globale navigationssystem gps i oktober og sabotage af togtrafikken i Nordtyskland på begivenheder, hvor eksperter har kædet krigen i Ukraine og Vestens anstrengte forhold til Rusland sammen.

I Center for Cybersikkerheds nyeste rapport fra juli 2022 lyder konklusionen, at risikoen for cyberspionage mod energisektoren er 'meget høj:'

'Truslen fra cyberspionage mod energisektoren er MEGET HØJ. CFCS vurderer, at fremmede stater blandt andet har interesse i at stjæle informationer til styrkelse og udvikling af deres egen energisektor eller til brug i en evt. politisk eller militær konflikt. Der har i det seneste år været forsøg på kompromittering af den danske energisektor.'