Man skulle næsten tro, at den meget varme og tørre juni efterfulgt af en masse regn i juli ville være godt for landmændene.

Men det er langt fra tilfældet, skriver tv2østjylland.dk.

Ifølge Klaus Kaiser, der er erhvervsøkonomisk chef ved landbrugets forsknings- og udviklingsorganisation, SEGES Innovation, er det især tørken i juni, der er skyld i en ringere høst i år.

Og den enorme mængde regn i juli, der var ny rekord, har ikke kunnet ændre på de skader, tørken i juni har forårsaget på afgrøderne.

»Vi kommer til at ligge et godt stykke under den forholdsvis gode høst, vi havde sidste år og også i forhold til normale år. Vi vil komme til at ligge markant under,« siger Klaus Kaiser til det regionale medie.

Blandt andre vurderer planteavler Peter Poulsen fra Ørsted på Djursland, at høsten i år bliver 50 procent af, hvad den plejer at være.

Tilbage i 2018 tabte dansk landbrug seks milliarder kroner på en tørkeramt sommer.

Men den sommer var det både maj, juni og juli, hvor der faldt meget lidt regn, og det er jo ikke ligefrem sådan, vejret har været den her sommer.