På bunden af en tønde til haveaffald fandt hun dem. Ulla og Ulrik. Smurt ind i mudder og helt kolde. Sultne og tørstige.

Og dermed reddede kvinden fra Nordjylland formentlig de to kattekillingers liv.

Det er Dyrenes Beskyttelse, der bringer fortællingen om de to små, grå søskende, hvis mor umiddelbart er forsvundet.

Måske er kattemoren blevet kørt ned. Måske er hun strejfet videre. Det vides ikke. Men sikkert er det, at hendes to killinger forleden kaldte på hende. Længe og højt. Og forgæves.

Kvinden, der fandt dem, havde forinden igennem længere tid bemærket en vild kat, der strejfede omkring hendes hus. Katten holdt sig for sig selv, men kvinden havde set, at den havde killinger.

En dag var kattemor væk, og kvinden kunne i timevis høre, hvordan killingerne mjavede efter deres mor. Da katten ikke var nogen steder at se, valgte kvinden selv at tilse killingerne.

Hun kunne dog i første omgang ikke finde dem.

Det var først, da hun fik øje på tønden, der normalt bliver brugt til haveaffald, at der var bid.

Mad, vand og varme gjorde underværker for killingerne. Foto: Cathrine Cocks, Dyrenes Beskyttelse

Her lå de to små. I bunden med vand og mudder. De var helt kolde, bemærkede kvinden, der tog dem med hen til sin garage og lagde dem på et tæppe.

Håbet var, at kattemor ville vende tilbage. Men det gjorde hun aldrig, og efter nogle timer blev Dyrenes Beskyttelse derfor tilkaldt.

»Vi aftalte med kvinden, at hvis kattemoren dukkede op, så skulle hun ringe med det samme. Vi vil ikke stjæle killinger, men så længe, moren ikke er at finde nogen steder, så hjælper vi.«

»De her killinger havde brug for hjælp for at overleve,« siger Malene Skriver, Kredsformand i Nordjylland.

Efter nogle timer med pleje fik killingerne bedre og begyndte at lege med hinanden.

De er nu i pleje og vil være det, til de er 12 uger gamle. Gamle nok til at finde nye familier.