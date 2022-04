»Er der andre, som har hørt de larmende brag og som ved, hvad det er?«

Sådan lyder ét af mange opslag, som sent lørdag aften og søndag morgen er blevet delt i diverse bygrupper på Facebook.

Kort før midnat lørdag aften kunne man nemlig pludselig høre brag over store dele af Aarhus og omegn, og det skabte undren blandt borgerne.

»Er der nogen der ved hvad de mange 'kæmpe brag' i går (lørdag, red.) klokken 23.30 skyldes?« skriver en borger blandt andet på Elev-Nye Borgerforenings Facebook-side.

Lignende opslag går igen i facebookgrupper i Tilst, Brabrand, Kolt/Hasselager, Højberg og Risskov, hvor opslagene er blevet kommenteret flittigt af andre borgere, som ligeledes undrer sig.

Og gættene på, hvor bragende kom fra er mange. Alt fra at det er russerne, som er kommet til Big Bang og drengestreger bliver vendt.

Det viser sig dog, at der formentlig er en lidt mere logisk forklaring.

Lørdag aften afsluttede The Minds of 99 nemlig deres udsolgte tredages turné i Aarhus, og det skulle fejres. Det skriver Ceres Park Arena, som var vært for koncerten, på Facebook.

»Når The Minds of 99 i aften afslutter deres Infinity Action Tour med den sidste af tre udsolgte koncerter i Aarhus, vil det samtidig være første gang nogensinde, at en artist har afholdt tre udsolgte koncerter i streg i Ceres Arena i Aarhus.«

»Den præstation fejrer Ceres Arena og Live Nation med et fyrværkeri show foran arenaen efter koncerten i aften (lørdag, red.) kl. 23.30, hvor vi fejrer det flotte hattrick.«

B.T. har endnu ikke kunne få det bekræftet af myndighederne, men flere videoer på de sociale medier vidner også om, at der sent lørdag aften blev lavet et flot fyrværkeri show uden for arenaen.