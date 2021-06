Har du også hørt nogle høje brag over Fyn, Sjælland og Bornholm?

Så skyldes det, at Forsvaret torsdag har haft F-16-fly i luften i forbindelse med »aktivering af afvisningsberedskabet mod uidentificerede fly«, hvilket har skabt overlydsbrag.

Det fortæller Lars Skjoldan, der er pressevagt ved Værnsfælles Forsvarskommando, til B.T.

Der er dog ikke grund til bekymring.

F-16-fly fra @forsvaretdk har igen i dag trukket overlydsbrag over Fyn og Sjælland til Bornholm. Det skyldes igen aktivering af afvisningsberedskabet mod uidentificerede fly. #dkforsvar — Forsvaret (@forsvaretdk) June 10, 2021

I disse dage finder den storstilede flådeøvelse Baltops sted i Østersøen – og det har ført til øget trafik i luften i området, forklarer Lars Skjoldan.

»Det, at Baltops kører ude i Østersøen, betyder, at der er mere trafik i luften. Derfor ser vi ofte, at vi oftere er nødt til at sende fly på vingerne,« forklarer han.

Det vides endnu ikke præcist, hvilke fly det er, der har været i området og aktiveret afvisningsberedskabet:

»Så vidt jeg ved, er flyene stadig på vingerne. Men det er i de her dage ofte russiske fly, som bevæger sig i internationalt luftrum i Østersøen. Ganske som normalt, i virkeligheden,« fortæller Lars Skjoldan.

Der er derfor ingen fare på færde:

»Det her er absolut inden for det, man kalder normalbilledet,« forklarer han.

Helt generelt fortæller han, at hvis man hører den slags overlydsbrag, så er det ikke fordi, der er en øvelse i gang:

»Når F-16 bliver sendt i luften, og de flyver overlydshastigheder, så er det ikke i forbindelse med en øvelse, slet ikke inde over land,« forklarer han.