Sønderjyder, fynboer, sjællændere og bornholmere har i dag kunne høre en række øredøvende brag i luften over dem.

De høje brag stammer fra danske F-16-kampfly, der gennembryder lydmuren.

»Det var os. Flyene er i luften og er på vej til Bornholm på en opgave,« bekræfter Martin Nymann, der er vagthavende officer på Forsvarets Operationscenter, over for TV 2 Øst.

De danske F-16’er deltager i disse dage i en storstilet militærøvelse med en række NATO-lande og partnerlande.

Overlydsbragene opståpr, når kampflyene bryder gennem lydmuren. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Overlydsbragene opståpr, når kampflyene bryder gennem lydmuren. Foto: Mads Claus Rasmussen

Øvelsen hedder BALTOP og har sit udspring helt tilbage fra Den Kolde Krig i 1970erne, hvor stormagterne så et behov for at demonstrere og fastholde retten til fri sejlads i internationale farvande og stræder, oplyser Forsvaret.

Årets øvelse begyndte 6. juni og varer i 12 dage.

Her vil skibe og fly fra i alt 16 NATO-lande og de to NATO-partnerlande, Sverige og Finland, blandt andet træne skydning mod sø- og luftmål, kamp mod andre skibe, fjernelse af miner samt kamp mod ubåde.

Danmark deltager blandt andet med fregatten Absalon, forsyningsskibet Sleipner, dykkerfartøjet Søløven, en minerydningsstyrke, et overvågningsfly, helikoptere samt F-16-kampfly, oplyser Forsvaret.

Omkring 4.000 soldater deltager i den storstilede militærøvelse. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Omkring 4.000 soldater deltager i den storstilede militærøvelse. Foto: Ida Marie Odgaard

De højere brag fra F-16-kampflyene opstår, når flyene bryder gennem lydmuren ved en hastighed på cirka 1.220 km/t.

Det er lidt teknisk, men bragene opstår som følger:

Lydbølgerne fra et fly breder sig egentlig i alle retninger, men fordi flyet bevæger sig hurtigt fremad, bliver lydbølgerne foran flyet trykket sammen.

Og når flyet kommer op på lydens hastighed, cirka 1220 km/t, er lydbølgerne foran flyet trykket så tæt sammen, at de danner en mur i form af en chokbølge, skriver Illustreret Videnskab.

Muren er normalt usynlig, men under bestemte vejrforhold kan man faktisk se lydmuren som en kegleformet mur af bittesmå vanddråber.

Og jo hurtigere flyet bevæger sig, desto mere spids bliver den kegle af lydbølger, som flyet trækker efter sig.

Og når disse tætpakkede lydbølger kommer ned til jorden, opleves de som et overlydsbrag. Lyd er nemlig de trykændringer, øret registrerer.

Når et fly bevæger sig hurtigere end lyden, trækker det derfor en hel hale af overlydsbrag efter sig.

Bragene kan være meget kraftige, og det er altså det, som sønderjyder, fynboer, sjællændere og bornholmere har kunnet høre i dag.

I alt deltager cirka 350 danske soldater i øvelsen, mens den samlede deltagelse fra de 18 lande er cirka 40 skibe, 60 fly og omkring 4.000 soldater.