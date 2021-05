F-16-fly fra Forsvaret har torsdag formiddag brudt lydmuren over Fyn.

Det skriver Forsvaret på Twitter.

Derfor lød der et højt brag, der kunne høres over både Fyn og Sjælland.

Flyene var på vej til Østersøen for at møde uidentificerede fly over internationalt farvand.

Forsvarets pressevagt oplyser til B.T., at det var 'afvisningsberedskabet', der var på vingerne.

Hvad der nærmere ligger i det, ønsker Forsvaret ikke at oplyse.

Derfor vides det heller ikke, om der har været tale om en kristisk situation.

B.T. følger sagen...