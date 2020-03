Læge i den svenske sundhedsstyrelse kritiserer i stærke vendinger Danmarks seneste coronatiltag.

Det mødes i Sverige med stor forundring, at den danske regering har valgt at lukke Danmarks grænser.

Ifølge Anders Tegnell, der er statsepidemiolog ved det svenske Folkhälsomyndigheten - svarende til Sundhedsstyrelsen - giver beslutningen ikke mening.

- Historisk har det vist sig at være fuldstændigt meningsløst, siger han til den svenske avis Aftonbladet.

- Bare tanken om, at man skulle kunne holde et helt land uden for. Det kan man bare ikke. Det ved vi om den her sygdom i dag, siger Anders Tegnell.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har fredag aften på et pressemøde meddelt, at de danske grænser lukker midlertidigt fra lørdag klokken 12.

Danskere får fortsat lov til at rejse ind i landet, men andre skal have et "anerkendelsesværdigt formål" for at få adgang.

Lukningen betyder, at der bliver indført grænsekontrol. Det gælder til og med efter påske, som er den 13. april. Det sker for at dæmme op for spredningen af coronavirus.

Men det er utænkeligt, at Sverige følger efter det danske tiltag.

- Jeg har meget svært ved at se, hvordan det skulle hjælpe os. Der findes ingen studier, der viser det. Tværtimod ville det skade os økonomisk. Det findes der derimod studier om, siger Anders Tegnell til Aftonbladet.

Ved pressemødet fredag aften blev det oplyst, at Danmark havde været i kontakt med sine nabolande om beslutningen.

Ifølge udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har nabolandene vist forståelse, selv om de ikke nødvendigvis har været enige i de drastiske tiltag.

Anders Tegnell fra den svenske sundhedsstyrelse kendte imidlertid ikke til beslutningen, som han altså nok også ville have rådet imod.

- Det nok en beslutning, som er taget helt på politisk niveau, siger han til Aftonbladet.

/ritzau/