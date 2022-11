Lyt til artiklen

Må man skrive 'nigger', når man diskuterer TV 2s julekalender?

Svaret er et klart 'ja,' hvis man spørger Michael Nedersøe, der er medlem af Horsens Byråd og medlem af hovedbestyrelsen for Dansk Folkeparti.

Sagen tager sin begyndelse, da TV 2 fravælger at genudsende 'Alletiders Julemand' med Pyrus, fordi der ifølge tv-kanalen er problematiske scener.

For eksempel da en gruppe børn er klædt ud som flødeboller og har sortmalet ansigt og store, røde læber. Det er blackface, mener kritikere.

I et Facebookopslag linker Michael Nedersøe også til lille-Per fra 'Far til fire,' der synger om Afrika. Han har ledsaget opslaget med #ensortlilleniggerfraafrika.

Og det burde altså ikke være problematisk, lyder det fra Nedersøe.

»Der er jo ikke noget, der er stødende i det. Jeg kunne forestille mig, at det handler om det hashtag, jeg lavede.«

Det er nemlig også det jeg sidder og tænker på. Hvad er det, det hashtag du skriver er?

»Jamen, det er jo fra sangen. En sort lille nigger fra Afrika. Det er jo det, lille-Per synger.«

Du kan ikke se noget problem i at sige nigger?

»Det er jo det, de synger.«

Hvis du stod foran en sort mand, ville du så kalde ham nigger?

»Det kommer da an på situa...- jeg har sorte mennesker som kammerater også.«

Kalder du dem nigger?

»De føler sig faktisk ikke stødt af det.«

Nej okay. Men så, hvis du mødte en sort person på gaden, så ville du godt kunne finde på at sige: Hvad så, nigger?

»Nej ved du hvad? Jeg vil ikke gå over og støde folk, som jeg ikke har mødt før,« siger Michael Nedersøe til B.T.

Efter interviewet har Michael Nedersøe sendt et konkret tilfælde, hvor ordet nigger indgår:

'Et eksempel: Jeg kender en fra Sydafrika, og når vi for år tilbage spillede fodbold, så råbte han selv: 'ind over til en nigger.'

Michael Nedersøe fortæller, at hans opslag blev fjernet af Facebook lørdag, og at det er for dårligt, at han er blevet censureret.

»Uanset hvad er der et problem i, at man kan gå ind og detailstyre, hvad man må sige, og hvad man ikke må sige. Når højrefløjen, som nogle kalder os, bliver kaldt racister og nazister, så sletter Facebook det ikke,« siger han.

Det er ikke første gang, at denne Pyrus-julekalender møder kritik.

Der også været klager over fremstillingen af karaktererne 'Den store Bastian' og 'Svarte Piet'.