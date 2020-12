Det kan være svært at sammenligne testsvar hos Falck og de test, der bliver udført i det offentlige.

Lørdag åbnede Falck for gratis lyntest flere steder i landet, og der var stor interesse for at komme til.

I den første testrunde blev der fundet 207 positive tilfælde baseret på 4892 prøver.

Lyntest er mindre pålidelige end de PCR-test, man bruger i det offentlige, og en del lyntest vil være negative, selv om folk er smittet.

Derfor kan det umiddelbart undre, at der i første testrunde hos Falck var positive svar i 4,23 procent af tilfældene, hvilket er højere end andelen i testene i det offentlige, som på det seneste har ligget omkring tre procent.

I hovedstadsområdet var andelen af positive test hos Falck omkring seks procent, hvilket er på niveau med positivandelen i testene i det offentlige på det seneste.

Men man skal passe på med at lægge for meget i tallene, da de er svære at sammenligne.

Sådan lyder det fra Eskild Petersen, der er adjungeret professor ved Klinisk Institut på Aarhus Universitet.

- Der har været en stor stigning i ventetider i det offentlige på det seneste, hvor der nogle steder er op til 14 dages ventetid på en test.

- Derfor kan man godt forestille sig, at folk, der virkelig føler, at de har udsat for smitterisiko, ikke vil vente og derfor er mere tilbøjelige til at tage en lyntest hos Falck.

- Det kan forklare, hvorfor flere bliver testet positivt hos Falck, fordi de testede har en større risiko for at være smittet end dem, der affinder sig med, at de må vente nogle dage på at komme til i det offentlige.

- Vi ved det dybest set ikke, men de to grupper er ikke nødvendigvis sammenlignelige, siger Eskild Petersen.

Der er søndag atter lange ventetider for at få en lyntest hos Falck.

I Aarhus er der 4 timers ventetid for at komme til, mens der i Hvidovre ved København er 3,5 time.

I Ringsted er ventetiden 2 timer. I Farum og Aabenraa er ventetiden på 1,5 timer, mens man kan nøjes med at stå i kø 30 minutter i Herning.

Falck kan i øjeblikket udføre 5000 lyntest om dagen, men tallet ventes at komme op på 50.000 inden for den næste uges tid.

/ritzau/