Højskolen Østersøen i Aabenraa har slidt med at tiltrække nok elever.

Og nu må højskolen, der ligger med en bred udsigt til Aabenraa Fjord, tage konsekvensen.

Bestyrelsen har valgt at lade højskolen gå i betalingsstandsning. Det skriver JydskeVestkysten.

Det efterlader 13 medarbejdere fra højskolen uden job.

»Vi har orienteret de 13 medarbejdere, og vi er indstillet på at hjælpe dem, så godt vi kan med at finde andet arbejde. De 12 elever, der var tilmeldt forårets lange kursus, har alle fået plads på andre højskoler,« siger Karsten Nissen, der er formand for Højskolen Østersøen, til JydskeVestkysten.

Højskolen har forsøgt at lægge stilen om fra at tilbyde mange korte kurser til at forsøge sig med færre og længere kurser. Højskolens nye profil skulle baseres på natur, miljø og klima.

Men den nye strategi har ikke slået igennem, og der var kun 12 elever tilmeldt forårets lange kurser.

Det lave elevtal slog bunden ud af højskolens økonomi, og nu skal bestyrelsen mødes til en ekstraordinær generalforsamling for at træffe den officielle beslutning om at gå i betalingsstandsning, skriver JydskeVestkysten.