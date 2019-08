Efter en lang ferie skulle man måske tro, at du var udhvilet og klar til at præstere. Men for mange er det lige omvendt.

Pensionsselskabet PFA er et af de selskaber, som lige nu oplever, at flere kommer tilbage efter sommerferien og har brug for hjælp til at håndtere presset.

»Det kan handle om, at man bruger for mange timer på sin mobil i ferien, så man ikke får restitueret mentalt. Det kan også være, fordi man har været stresset allerede inden ferien og så vender tilbage til de samme ting,« siger Rikke Bay Haaber, chef for Strategisk Sundhed i PFA.

Andelen af kunder, som melder om stress-skader på deres helbredssikring, er således steget med hele 65 pct. siden 2014.

Overgangen fra sommerferie til hverdag kan man dog selv være med til at gøre mindre stressfuld ved bl.a. at starte midt i ugen og lade være med at fylde kalenderen til bristepunktet, lyder rådet fra psykolog Birgitte Sølvstein med speciale i stress-håndtering.

SÅ MANGE OPLEVER STRESS I den nyeste danske undersøgelse af arbejdsmiljø og helbred angiver 13,6 pct. af deltagerne, at de har følt sig stresset 'hele tiden' eller 'ofte' inden for de seneste to uger. For dem, der angiver, at de har følt sig stresset ofte eller hele tiden, er arbejdet for 94,9 procents vedkommende en del af årsagen. Kun 4,9 pct. angiver privatlivet som den vigtigste kilde til stress.

Hun oplever, at sygemeldingerne topper efter sommerferien.

»For mange er det et spørgsmål om, at stress-niveauet generelt er for højt. Det kan vi desværre ikke kurere med en ferie. Derfor skal man gøre sig umage med ikke at få en for hård overgang fra ferie til arbejde. Det kan være hårdt for nervesystemet, at det ikke får den nødvendige ro,« siger psykologen.

Hun mener også, at for mange er for dårlige til at få koblet af, fordi de ofte tjekker telefonen.

»Vores arbejde er kun tre sekunder væk, men det gør en verden til forskel, hvis vi dropper e-mailen hen over sommeren,« siger hun.

Hos PFA rådgiver man virksomhedsledere i at håndtere de stressede medarbejdere på bedst mulig vis.

Det kan nemlig være dyrt for en virksomhed, hvis først der tikker en langtidssygemelding ind.

Lederne kan bidrage til, at medarbejderne ikke bliver syge før, under og efter ferien, siger Rikke Bay Haaber, PFA.

»Det handler f.eks. om at afstemme forventninger, så medarbejderne ikke tror, at det forventes, at de tjekker e-mail løbende. Derudover er det vigtigt, at lederen ikke bombarderer medarbejderne med e-mail, mødeindkaldelse, sms og opkald. Og efter ferien gælder det om at give god tid til at lande, bl.a. ved ikke at opfordre til møder den første dag,« siger hun.

Birgitte Sølvstein supplerer med, at lederen kan gå forrest ved selv at have en arbejdsuge, der hænger sammen, og ved at tale om, at det er okay, at man i perioder tager den på rutinen.

På den måde undgå man at skulle brandslukke, hvis først det går galt.

»Jeg tror desværre, mange af os kræver urealistisk meget af os selv, men det er en god ide at have for øje, at vi ikke forlanger for meget af os selv og være okay med, at man ikke kan præstere det samme i alle faser af arbejdslivet,« siger psykologen.

Hos PFA anerkender man dog, at det kan være svært at tage de gode råd ind.

Det handler nemlig ikke nødvendigvis om selv at ændre adfærd.

»Men også dem omkring mig, som f.eks. min partner, min chef mv.,« siger Rikke Bay Haaber.