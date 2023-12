Det er bare med at kigge op på decemberhimlen over Danmark, når det bliver mørkt.

I julemåneden vil det nemlig være muligt at se over 100 stjerneskud i timen.

Det skriver TV 2 Kosmopol.

Cecilie Sand Nørholm er astrofysiker på Planetarium i København. Hun fortæller, at stjerneskudsværmen over os i næste uge vil være på sit maksimum.

»Det er bedst at gå udenfor lige ved midnat. I Danmark vender vi direkte i retning mod, hvor stjerneskuddene kommer fra. Så vil det føles ligesom, hvis man er ude at køre og det sner. Så får man følelsen af, at sneen rammer direkte mod forruden. Samme følelse får man med stjerneskuddene,« siger hun til TV 2 Kosmopol.

Hvis man vil se stjerneskud over hovedstaden er Amager Fælled og Amager Strandpark, ifølge astrofysikeren, gode steder at tage hen.

Det er stjerneskudssværmen Geminiderne, der kan ses over Danmark i disse dage.