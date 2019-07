Jeg GIDER ikke tilbage på arbejde.

Måske fordi det har været lidt for lækkert at holde ferie. Måske skyldes det, at du ikke kan udholde tanken om at skulle tilbage til de arbejdsopgaver, du forlod før ferien.

Men løsningen er ikke nødvendigvis et jobskifte, hvis det er det, du overvejer, lyder rådet fra økonomisk rådgiver, mastercoach og talent-ekspert Helle Svensson.

»Det kan være ganske få justeringer, der er behov for. Oftest er det måske nogle andre arbejdsopgaver eller noget mere fleksibilitet, man har brug for,« siger hun.

Ovevejer du et jobskifte?

Hun har for nylig skrevet et blogindlæg om, at mange bruger deres sommerferie på at tænke over, om de sidder i det rigtige job, og om det snart er tid til et jobskifte.

Jobindex bekræfter tendensen.

»For 15 år siden var der ikke så mange, der ledte efter job i sommerferien. Men i dag har alle adgang til wifi eller roaming og er på deres mobil hele tiden, selvom de har ferie. Det kan vi se på vores trafik,« siger direktør for Jobindex, Kaare Danielsen.

Ifølge Helle Svensson er det i sommerferien, at vi kommer ned i gear og har tid til at reflektere og tale med vores nærmeste om, hvad det egentlig er, vi ikke er så glade for ved den daglige trummerum.

Der er også mange, der er lidt triste søndagen inden første arbejdsdag. Det er nok ikke den dag, man skal mærke efter, om man er glad for sit arbejde. Men hvis følelsen ikke forsvinder efter en forholdsvis hurtig periode, så er der nok noget galt Heidi Thøisen, Job- og Karrierekonsulent i Krifa.

Hun råder flere af sine kunder med tanker om jobskifte til at mærke efter i sig selv.

»Vi kan sagtens bare skifte job, men det tror jeg ikke, vi bliver gladere af. Måske i en kortere periode. Men generelt handler det om at få skabt en bevidsthed omkring, hvad det er for nogle ting, man gerne vil have justeret, for at kunne rykke på dem,« siger Helle Svensson.

Sådan får vi arbejdsglæde Syv faktorer er særligt afgørende for danskenes arbejdsglæde. Mening: Man skal føle, at arbejdsopgaverne giver mening i sig selv, og at man bidrager til noget større, eller føler sig godt tilpas i sin rolle.

Man skal føle, at arbejdsopgaverne giver mening i sig selv, og at man bidrager til noget større, eller føler sig godt tilpas i sin rolle. Kollegaer: Man skal have tillid til sine kolleger og et godt samspil både fagligt og socialt.

Man skal have tillid til sine kolleger og et godt samspil både fagligt og socialt. Resultater: Man skal have oplevelsen af at gøre fremskridt og skabe konkrete resultater af sit arbejde

Man skal have oplevelsen af at gøre fremskridt og skabe konkrete resultater af sit arbejde Mestring: Man skal at føle sig tilstrækkelig og kompetent i mødet med sine daglige arbejdsopgaver og føle, at man udvikler sig.

Man skal at føle sig tilstrækkelig og kompetent i mødet med sine daglige arbejdsopgaver og føle, at man udvikler sig. Ledelse: Der skal være tillid og en god relation.

Der skal være tillid og en god relation. Balance: Der skal være balance mellem opgaver og tid. Det gælder også balancen mellem arbejdsliv og privatliv.

Der skal være balance mellem opgaver og tid. Det gælder også balancen mellem arbejdsliv og privatliv. Medbestemmelse: Man skal opleve at føle sig inddraget og at have indflydelse på eget arbejde. Kilde: Krifas Videncenter for God Arbejdslyst og Institut for Lykkeforskning

Hun anbefaler, at man laver en liste over, hvilke opgaver man har lavet på de dage, hvor dagen bare er fløjet afsted, og en liste over, hvilke opgaver man har lavet på de dage, hvor man er drænet for energi. Når man så har lavet listerne, kan man tage dem med til et møde hos sin chef, så chefen kan få mulighed for at handle på det.

»Vi bruger jo en stor del af vores tid på at arbejde, derfor synes jeg, det er vigtigt, at man er glad for sit arbejde, da det jo også smitter af på dem derhjemme. I værste fald kan det jo betyde en sygemelding med stress eller depression, hvis ikke man lytter til sig selv,« siger coachen.

Helle Svensson. Foto: Isabellehjorth.com. Vis mere Helle Svensson. Foto: Isabellehjorth.com.

Fagforeningen Krifa oplever 'et boom' i karrieresamtaler omkring ferien. Her råder man også til, at finde ud af, hvad det helt konkret er, der går en på. Dog er det helt normalt, at man glæder sig til ferie, siger Heidi Thøisen, job- og karrierekonsulent i Krifa.

Når man alligevel frem til, at et jobskifte er det eneste rigtige, er sommerferien et godt tidspunkt at søge job, siger Kaare Danielsen.

»Det er nu, man skal skal søge uopfordret. For når flere stillinger bliver slået op til august, modtager virksomhederne måske flere hundrede ansøgninger. Ved at søge jobbet inden, har man et forspring,« siger han.