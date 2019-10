'Bornholm, Bornholm, Bornholm. Du, min dejlige ferieø.'

Sådan sang den afdøde danske legende Ib Mossin tilbage i 1959, men hvis man er bange for edderkopper, er man nok ikke synderligt begejstret for solskinsøen efter at have læst denne artikel.

Den danske fugleedderkop trives nemlig så godt på skønne Bornholm, at den har formået at sprede sig til andre dele af Danmark.

Og da det netop nu er højsæson for edderkoppen, som også bliver kaldt tapetseredderkoppen, er den ekstra aktiv i den danske natur.

Det skriver DR.

Hannerne begyndte så smut at dukke op i slutningen af august og kan spottes, indtil frosten rigtigt tager fat, mens hunnerne tilbringer hele deres liv i huler cirka 20 centimeter under jorden.

Selvom det lyder skræmmende at støde på en vaskeægte fugleedderkop, er der dog ikke noget at være bange for, lyder det fra naturformidler og forfatter Michael Stoltze.

»Den er ikke farlig for andre end bænkebiddere og fluer,« siger han til DR.

Han går endda så langt, at han med et smil kalder den to centimeter lange og silkebløde edderkop med tykke ben decideret nuttet, skriver mediet.

Grunden til, at han-fugleedderkoppen stikker sine otte lange ben frem i disse måneder, er, at den er på frierfødder og på jagt efter en hun-edderkop.

Hvis det allerede kribler og krabler i en ved tanken om at støde på edderkoppen, kan man dog godt tage det roligt.

Ifølge Michael Stoltze er det nemlig temmelig usædvanligt at se selve edderkoppen. Til gengæld kan man se toppen af dens bo i lyngfyldte områder og ved siden af sten. Boet skulle ligne en lille gren eller en hundelort.