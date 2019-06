»Jeg ville blive og kæmpe for Danmark. For hvem skal ellers gøre det? Og det vil jeg også mene, at jeg allerede gør nu.«

Hvis der udbryder krig i Danmark, er det sådan, talskvinden for Generation Identitær - den forholdsvis nye ungdomsbevægelse på den yderste højrefløj - vil reagere.

Talskvinden Aurelija Aniulyte er bekymret på Danmarks og hele Europas vegne, for ifølge hende er vi gået i en form for dvaletilstand, der kan ende med at koste os dyrt, hvis masseindvandringen fra ikke-vestlige lande fortsætter.

»Det, der allerede er ved at ske i Danmark og Europa, er, at man ikke rigtig har noget overlevelsesinstinkt, og der er den her ligegyldighed - ‘hvorfor skulle jeg kæmpe for mit eget?’« siger Aurelija Aniulyte og fortsætter:

Aurelija Aniulyte, dansk talsperson for den højrenationalistiske bevægelse Generation Identitær. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Aurelija Aniulyte, dansk talsperson for den højrenationalistiske bevægelse Generation Identitær. Foto: Thomas Lekfeldt

»Men sagen er, at en kultur kun overlever, hvis dem, der har skabt den, kæmper for den og sætter den over andre. Alle skal jo kæmpe for deres eget, for der er ikke nogen andre til at gøre det,« siger hun og kalder sig selv og de øvrige aktivister i organisationen for patrioter.

Men hvem er de her unge patrioter, der kalder sig selv Generation Identitær?

Ifølge dem selv er de fredelige kæmpere. De kæmper for at bevare dansk og europæisk identitet og folkefærd. Og de kæmper imod masseindvandring fra ikke-vestlige lande til Europa ved at lave forskellige aktioner.

Generation Identitær er en europæisk højrefløjsbevægelse, der har været i Danmark siden 2017, og som begyndte i Frankrig for syv år tilbage. Siden har den bredt sig med hastige skridt til flere europæiske lande, hvor den er størst i Tyskland, Storbritannien, Italien og Østrig.

De er langt fra forestillingen om marcherende skinheads. De ligner almindelige unge mennesker, og de er ofte godt uddannede Rasmus Hage Dalland, journalist

Gruppen er beskrevet som den ‘mest aktive, ekstreme højrefløjsbevægelse i Tyskland’. Og den britiske tænketank Institute for Strategic Dialogue, der iagttager politisk ekstremisme, kalder Generation Identitærs greb i de unge for ‘radikaliseringen af generation Z’.

Selv beskriver de sig dog som en ikke-partipolitisk organisation og som modstandere af vold og ekstremisme generelt.

Journalist Rasmus Hage Dalland har gennem to år rejst rundt i Europa for at følge medlemmer af Generation Identitær, og ifølge ham står bevægelsen i stærk kontrast til, hvad man før har set på den yderste højrefløj.

»Det, der adskiller Generation Identitær fra alle mulige andre, er deres strategi og deres image. De er langt fra forestillingen om marcherende skinheads. De ligner almindelige unge mennesker, og de er ofte godt uddannede,« siger Rasmus Hage Dalland.

Weekendarrangement for den danske afdeling af Generation Identitær, hvor der blev trænet forskellige former for kampsport Foto: Generation Identitær Vis mere Weekendarrangement for den danske afdeling af Generation Identitær, hvor der blev trænet forskellige former for kampsport Foto: Generation Identitær

Han fortæller, at de på deres sommerlejre rundt omkring i Europa træner forskellige former for kampsport, så de altid er i stand til at forsvare sig.

Og så går det ligeledes hånd i hånd med deres image om, at man skal være kultiveret, sportslig, se ordentlig ud og gerne være lidt trænet.

»De italesætter en potentiel fremtidig konflikt, og nogle taler om en borgerkrig. Deres manifest hedder også ‘krigserklæringen’. De træner sig ud fra devisen om, at hvis vi bliver angrebet, er vi i stand til at forsvare os,« siger Rasmus Hage Dalland.

Der har ikke været nogle voldelige optrin fra den danske organisations side, men ser man til organisationen i Frankrig, er billedet et lidt andet.

Den franske afdeling 'Generation Identitaire' under en demonstration imod indvandrere. Foto: MATTHIEU ALEXANDRE Vis mere Den franske afdeling 'Generation Identitaire' under en demonstration imod indvandrere. Foto: MATTHIEU ALEXANDRE

I en dokumentar udgivet sidste år af den arabiske tv-kanal Al-Jazeera går en journalist undercover i den franske afdeling af Generation Identitær.

I dokumentaren, som hedder ‘Generation Hate’, kan man blandt andet se, hvordan medlemmer af bevægelsen heiler og overfalder indvandrere på gaden.

Og det har journalist Rasmus Hage Dalland spurgt forskellige af de europæiske medlemmer ind til:

»De siger, at det ikke var medlemmer; at det var nogle hang-arounds. Men lederen i den franske afdeling står i dokumentaren og siger, at de godt kan acceptere vold. Det vil sige, at den tankevirksomhed findes.«

Generation Identitær kan være med til at rebrande hele højrefløjen Rasmus Hage Dalland, journalist

Men den udlægning tager talskvinden for den danske afdeling af Generation Identitær, Aurelija Aniulyte, stærk afstand fra. Hun mener på ingen måde, at den tankevirksomhed findes, og så har de i dokumentaren også manipuleret med virkeligheden, mener hun.

»For det første er den lavet af en arabisk kanal, der hylder det muslimske broderskab - så har vi det på plads. For det andet, jeg kan ikke supergodt fransk, men der er en del fejloversættelser i den. Og de personer, der bliver vist, som er voldelige, de er overhovedet ikke nogle af vores aktivister,« siger Aurelija Aniulyte.

Den måde, de danske aktivister arbejder på, er anderledes i forhold til de andre europæiske lande, fortæller hun.

I modsætning til dem, der er lidt mere alvorlige, laver de i Danmark, hvad de selv kalder humoristiske aktioner.

Aurelija Aniulyte ved aktion klædt ud som stewardesse og i gang med at dele boardingpasses ud til folk Foto: Generation Identitær Vis mere Aurelija Aniulyte ved aktion klædt ud som stewardesse og i gang med at dele boardingpasses ud til folk Foto: Generation Identitær

De har for eksempel klædt sig ud som kaptajner og stewardesser og gået rundt på gader og stræder for at dele boardingpasses ud til folk, hvorpå der stod: ‘Navn: Usama, destination: Syrien, afrejse: I dag’.

»De kalder det humor. Jeg vil kalde det morbid humor. At dele boardingpass ud og sige, 'rejs ned til Syrien, hvor der er krig'. Så sjovt er det heller ikke jo. Men det er en strategi, de har,« siger Rasmus Hage Dalland.

Og de er enormt dygtige strategisk, fastslår han. Netop fordi de har opbygget et image, hvor de både udstråler høflighed, humor og intelligens, kan de få et fast greb om den yngre generation:

»Jeg tror helt oplagt, at det kan tiltrække nogle mennesker, der ellers ikke normalt ville eller turde associere sig med højrefløjen, og som nu måske har et sted at gå hen. Så Generation Identitær kan være med til at rebrande hele højrefløjen.«