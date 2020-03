Store, flotte og moderne bygninger skyder op i forskellige danske byer, men det er ikke altid, at de bliver taget godt imod.

Og det er netop tilfældet i Esbjerg lige nu.

Her skaber planen om et højhus midt i den jyske by nemlig debat.

Det skriver TV SYD.

For mens borgmesteren i kommunen, Jesper Frost Rasmussen, er tilhænger af planen, er stemningen en anden hos byrådskollegaen Hans Erik Møller:

»Man presser et 44 meter højt byggeri ind på en lille grund. Det er uhørt højt og giver en vanvittig byggeprocent på 781. Det smadrer simpelthen byrummet her i centrum,« siger han til TV SYD.

Højhuset vil skyde 12 etager op i vejret og vil derfor også være ganske meget højere end de nærliggende bygninger.

Og inde på den lokale Facebook-gruppe, 'Info fra borger til borger i Esbjerg', deler højhuset også vandene.

'Personligt finder jeg denne form for menneske siloer absolut hæslige og ødelæggende ift. et attraktivt, centralt bymiljø,' skriver Elmer Pedersen eksempelvis.

En anden bruger, Lea Heegaard, er heller ikke tilhænger af planerne om et stort højhus i Esbjerg.

'Kæmpe klos der vil tag meget af solen, og give en masse skygge. Skygge som der er mere end rigeligt af i gågaden og på torvet, som tit er kold og forblæst i forvejen,' skriver hun.

Selvom de fleste udtrykker sig i negative vendinder, er det ikke alle, der er modstandere af højhuset, som er designet af Friis & Moltke.

'Brok brok , bliver vores nye nabo , og vil glæde os,' skriver Inge-Birthe Pagaard eksempelvis i tråden.

Højhuset bliver i alt 44 meter højt.

Et flertal i Esbjerg Byråd har besluttet, at der skal udarbejdes en lokalplan for området, og først herefter vil planerne komme i en høring, hvor højhuset kan blive diskuteret.

Det er planen, at højhuset kommer til at være placeret i bymidten ved Torvegade og Borgergade, hvis projektet godkendes.