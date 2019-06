Højesteret afgør tre sager om bidragssatser. Boligejerne, der klagede over dyre boliglån, tabte i landsretten.

Der er potentielt mange milliarder på spil, når Højesteret onsdag tager stilling til prisen på boliglån.

Fire boligejere har i tre forskellige sager klaget over, at deres realkreditselskaber hævede de såkaldte bidragssatser i 2014 og 2016. Det gjorde, at kundernes boliglån blev meget dyrere.

Sagerne er så principielle, at de gik direkte til Østre Landsret. Her tabte boligejerne sagen til de to realkreditselskaber, Totalkredit og BRFkredit - som nu hedder Jyske Realkredit.

Men de er gået videre til Højesteret, der onsdag afsiger dom i sagen.

Hvis de stadfæster dommen fra landsretten, kan realkreditselskaberne fortsætte med at skrue på bidraget, som de vil.

Men hvis boligejerne får medhold, kan konsekvenserne blive massive. I yderste instans kan det betyde, at der skal sendes et tocifret milliardbeløb tilbage til boligejere i hele landet.

Advokat Christian Dahlager har ført sagen for boligejerne og argumenteret for, at realkreditselskaberne ikke bør kunne hæve satserne, når de har lyst.

- Hvis man har indgået en aftale om at betale så og så meget i bidrag over 30 år, så kan de ikke bare komme og hæve det. En aftale er en aftale, siger Christian Dahlager.

Men ifølge Curt Liliegreen, direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, er det også til fordel for boligejerne, at realkreditten er indrettet, som den er.

- På den her måde kan selskaberne sætte bidraget op, når der kommer en krise. De behøver ikke at sidde og gætte, så de enten må forhøje satsen på forhånd eller gamble.

- Det er med til at gøre, at vi i Danmark har verdens billigste realkredit, siger Curt Liliegreen.

I Totalkredit og Jyske Realkredit har man fastholdt, at gebyrforhøjelserne var nødvendige og rimelige.

Totalkredits direktør, Camilla Holm, sagde dog efter dommen i august, at kundernes kritik og frustration gjorde indtryk.

Begge realkreditselskaber har afvist at kommentere sagerne igen inden Højesterets dom.

Afgørelsen ventes klokken 12.

/ritzau/