Ikke siden 8. april har daglig opdatering vist så mange nye coronatilfælde i Danmark som lørdag.

En daglig opdatering fra Statens Serum Institut viser, at der siden fredag er registreret yderligere 341 tilfælde med coronavirus i Danmark.

Ikke siden 8. april har en daglig opdatering vist så mange nye smittetilfælde. Siden da har myndighedernes teststrategi også ændret sig. Derfor opdages der formentlig flere smittede end tidligere.

Der er testet over 26.600 personer siden fredagens opdatering.

Lørdagens opdatering viser også, at yderligere en person, der var testet positiv for corona, er død.

Siden fredagens opdatering er antallet af indlagte faldet med en til 43 patienter. Fire af dem er indlagt på en intensivafdeling, hvilket er tre færre end opdateringen fredag.

Ifølge speciallæge i infektionsmedicin ved Aarhus Universitet Christian Wejse er der grund til at bide mærke i særligt udviklingen i antallet af indlæggelser.

For hvor teststrategi og andet kan gøre det svært at sammenligne antallet af positive test over tid, så er antallet af nyindlæggelser en mere stabil indikator.

Og her er der de seneste dage og uger også sket en stigning, der bekymrer Christian Wejse:

- Antallet af indlæggelser viser med al tydelighed, at det her ikke kun er et spørgsmål om, at vi tester mere, siger han efter lørdagens opdatering fra Statens Serum Institut.

Han læser tallene således, at der er sket en stigning i antallet af smittekæder, der ikke bliver brudt. Altså hvor personer når at smitte andre, inden de får isoleret sig, og virus dermed kan leve videre og sprede sig.

Kigger man i Statens Serum Instituts tal for nyindlæggelser, finder man også en uheldig udvikling, peger Christian Wejse på.

- Hvis man kigger på det samlede antal nyindlæggelser, får jeg det til 111 i juni, 77 i juli og 122 i august.

Han peger på, at alene de ti første dage i september var der 77 nye indlæggelser på landsplan.

/ritzau/