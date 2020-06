April 2020 havde flere registrerede dødsfald end nogen april siden 2003, viser nye tal fra Danmarks statistik.

Opgørelsen indeholder ikke dødsårsager, og man kan derfor ikke bruge den til at konkludere, om den beskrevne udvikling kan kædes sammen med Covid-19, oplyser Danmarks Statistik.

Tallene fungerer dog fint til at beskrive udviklingen mere generelt, og når man ser nærmere på de seneste måneder, har april været en måned, der udskiller sig fra de generelle tendenser.

»Ud fra vores opgørelse kan man ikke uden videre konkludere, om Covid-19 har været skyld i det høje antal dødsfald i april, men det er da helt sikkert et interessant sammenfald,« siger hun.

For at lave en sammenligning med generationer, der har haft nogenlunde de samme levevilkår kan det være hensigtsmæssigt at holde 2020 op mod de seneste fem år. Her ses det, at der i april 2020 var 4.723 dødsfald, mens gennemsnittet for perioden 2015-2019 var 4.441 dødsfald.

Med til historien hører dog, at både marts og maj 2020 lå under gennemsnittet for 2015-2019.

Ser man på de registrerede dødsfald, er det ikke overraskende de ældre, der fylder mest. Det er også denne gruppe, der har trukket dødstallet i april 2020 op.

I april 2020 var der sammenlagt 4.328 dødsfald i gruppen 60+-årige. Det er 329 dødsfald flere end det anvendte gennemsnit, der ligger på 3.999 dødsfald.