Det falder bestemt ikke i god jord hos boligejerne, at Nationalbanken nu opfordrer realkreditinstitutterne til at hæve de forhadte bidragssatser.

»Det er utroligt, hvis realkreditinstitutterne bliver ved med at øge de faktiske udgifter for boligejerne. Det er skruen uden ende,« lyder det fra Ben Banemann.

Han er repræsentant for 28.000 medlemmer af Facebookgruppen ‘Kritiske interessenter i Nykredit og Totalkredit', og hans reaktion kommer efter, at nationalbankdirektør, Lars Rohde, over for DR har argumenteret for, at det er en god ide at hæve bidragssatserne med mellem 200 og 1.100 kroner ekstra om året i gebyrer for hver lånt million.

Det vil sikre danskerne mod en ny finanskrise, lyder det.

Er det okay at hæve bidragssatserne for bedre at kunne stå imod en ny finanskrise?

Men konsekvenserne af højere gebyrer vil ramme hårdt i de enkelte hjem, mener Ben Banemann.

»Det rammer altid de dårligste økonomier mest, og det er ikke vanvittigt sympatisk. Det kan jo ende med at stavnsbinde folk til deres boliger,« siger han.

Realkreditinstitutternes interesseorganisation, Finans Danmark, oplyser til B.T., at der er 1,4 millioner realkreditlån til private i Danmark.

Den gennemsnitlige lånestørrelse er 1,1 million kroner, hvilket betyder en gennemsnitlig stigning på 1.210 kroner om året for den enkelte låntager, hvis realkreditinstitutterne følger Nationalbankens opfordring fuldt ud.

Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark, mener ikke, at Lars Rohdes forslag giver mening. Foto: Jonas Vandall Ørtvig Vis mere Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark, mener ikke, at Lars Rohdes forslag giver mening. Foto: Jonas Vandall Ørtvig

»Min første spæde reaktion var, at når udmeldingen kommer fra Nationalbanken, så plejer der at være substans og fornuft bag. Problemet er bare, at ordet polstring er blevet misbrugt. Pengene bliver suget ind uden at blive anvendt som polstring. I stedet stiger gebyrerne for, at realkreditinstitutterne kan gøre sig lækre over for aktionærerne,« mener Ben Banemann.

»Hvad er vores garanti for, at pengene rent faktisk bliver brugt til polstring og ikke til risikofyldt forretning,?« spørger han retorisk.

B.T. har været i kontakt med fire af landets største realkreditinstitutter. Ingen af dem vil udstikke nogen garanti for, at bidragssatserne ikke stiger. Alligevel tyder meget på, at boligejerne kan tage det roligt.

Hos Jyske Realkredit er meldingen »ingen kommentar.« Nykredit og Totalkredit tilslutter sig interesseorganisationen Finans Danmark. Her er der ikke opbakning til forslaget.

Carsten Nøddebo, administrerende direktør i Realkredit Danmark, mener, at realkreditinstitutterne står stærkt i forvejen. Foto: Linda Kastrup Vis mere Carsten Nøddebo, administrerende direktør i Realkredit Danmark, mener, at realkreditinstitutterne står stærkt i forvejen. Foto: Linda Kastrup

»Helt grundlæggende er vi uenige med Nationalbankens direktør,« siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark, til B.T., og uddyber:

»Realkreditten har klaret sig i 200 år uden en eneste konkurs. Vi klarede os godt gennem finanskrisen, og siden krisen er realkreditinstitutternes kapital øget markant. Så det her forslag giver ingen mening.«

Hun vil ikke forholde sig til det konkrete forslag om at hæve bidragssatserne.

I Realkredit Danmark vil administrerende direktør Carsten Nøddebo ikke kommentere Lars Rohdes forslag. Han påpeger dog også, at realkreditinstitutterne er i en stærk position efter flere tiltag oven på finanskrisen.

»Men det skal vi også være. Robustheden i dansk realkredit skal være meget høj, da sektoren spiller en afgørende rolle for danskerne boligøkonomi og den økonomisk stabilitet i Danmark,« siger han.