I dag møder børnene i vuggestuen DUI i Aalborg ind til en ny hverdag med bla. høje hegn på legepladsen, hyppig håndvask og nye stuer med færre børn.

Efter påske genåbner landets daginstitutioner, som i fire uger har været lukket pga. coronavirussen.

I vuggestuen DUI i Aalborg starter 10 børn 15. april, mens de på mandag forventer at komme op på 25 børn.

For at hindre smitte med coronavirus bliver flere ting anderledes for de små poder.

I videoen ovenfor kan du se, hvordan den nye dagligdag bliver for børnene i vuggestuen DUI og andre af landets daginstitutioner.