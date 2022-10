Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Livsstilshøjskolen Gudum lukker med øjeblikkelig virkning.

Stigende udgifter til varme og el og mangel på kursister betyder, at skolens bestyrelse har besluttet at kaste håndklædet i ringen.

»Det har været en af de værste dage.«

Sådan siger den nu tidligere bestyrelsesformand Poul-Erik Damgaard til TVMidtVest.

Skolen ligger mellem Lemvig og Struer og har netop fejret 15 års jubilæum.

Men nu er det altså slut.

I en pressemeddelelse oplyser skolen, at lukningen skyldes »de stigende omkostninger og et pres på kursisternes private økonomi«.

Bestyrelsesformanden forklarer til TVMidtVest, at skolen fyrer med naturgas, og at kosten på skolen er økologisk.

Begge dele betyder, at udgifterne er eksploderet.

Samtidig oplever skolen også, at færre kursister har råd til at tage et højskoleophold på grund af inflationen.

Højskolens fokus var bevægelse og sund livsstil.

»Vi begræder inderligt, at det ikke længere skal være muligt at finde netop Livsstilshøjskolen Gudums unikke tilbud i højskolefamilien, for behovet og lysten blandt kursisterne var der. Vi var som bestyrelse og medarbejdere slet ikke færdige med denne opgave,« siger Poul-Erik Damgaard i pressemeddelelsen.