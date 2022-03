Benzinpriserne er på himmelflugt, og det får flere til at vælge de dyre kilometer fra.

I hvert fald i Aalborg, hvor cykelforhandlere oplever en massiv tilstrømning af kunder. Flere kunder forklarer deres nyfundne cykelglæde med de høje brændstofpriser.

»Når kunderne kommer, forklarer de, at de er rigtig trætte af stigende oliepriserne. Nogle vil derfor gerne af med bil nummer to eksempelvis, købe en cykel og derved spare penge,« siger Troels Vesterholt, medejer af Fri BikeShop i Aalborg, som har to butikker.

Sammenlignet med marts 2021 har butikkerne i år oplevet en stigning i antallet af solgte cykler på 30 procent.

Troels Vesterholt ønsker ikke at oplyse, hvor mange cykler det drejer sig om, men gør det klart, at de har haft nok at se til.

»Det er rigtig meget. Og vi har da også haft travlt,« siger han.

Hos Swapfiets, som lejer cykler ud, har de også mærket en stigende interesse. I deres Aalborg-butik alene har de her i uge 10 haft en usandsynlig stor vækst.

»Her har vi haft en stigning på 150 procent. Ser vi på landsplan og på de seneste to uger, har vi også oplevet en stigning sammenlignet med samme tidspunkt sidste år,« fortæller Oliver Petersen fra Swapfiets.

Han er dog påpasselig med at give benzinpriserne al æren for den gode forretning, men er sikker på, at det spiller en rolle.

»Vi bevæger os ind i cykelsæsonen, og det kan vi som regel mærke. Men jeg tror uanset, at det at skifte bilen ud med cyklen og måske endda en elcykel for dem med længere distancer er noget, som mange går og tænker på i øjeblikket,« siger han og fortsætter:

»En fuld tank koster efterhånden det samme som to måneders elcykel eller seks måneders normal cykel hos Swapfiets.«

Troels Vesterholt peger også på, at det ud over at gavne pengepungen at skifte bilen ud med cyklen, så spiller praktik også en rolle. Særligt i Aalborg.

»Det hænger også sammen med vejarbejdet. Det tager eksempelvis meget kortere tid at cykle op gennem byen – frem for at køre rundt i buer om byen,« siger han.