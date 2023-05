Søndagens vejr er som sendt af vor herre – den står på høj sol og minimalt med skyer.

Der er dog en lille hage ved det friske forårsvejr, for en let til frisk vind fra sydøst kan bringe temperaturerne ned i landet.

»Det er faktisk i Vestjylland, at vi får de højeste temperaturer i dag. Lige nu ligger der en del skyer over den sydlige og vestlige del af landet, men i løbet af dagen får solen brændt det af,« siger vagthavende meteorolog ved DMI Mette Zhang.

De højere temperaturer i Vestjylland skyldes ifølge meteorologen, at de har fralandsvind, og at luften derfor når at blive varmet mere op.

»Hvis temperaturen skal snige sig op på 16 grader, er det i Vestjylland,« siger Mette Zhang.

Mandag ser ud til at holde samme slags vejr, hvor man forventer 12-16 grader og mestendels skyfrit.

Der vil det igen være i Vestjylland, at temperaturerne kan blive højst.