Danmark er et af de lande i OECD, hvor flest elever går på privatskole, viser ny analyse fra AE-Rådet.

Andelen af danske børn, der går på privatskole, ligger markant over gennemsnittet i OECD-landene. Og andelen stiger, samtidig med at tilskuddet til privatskoler øges.

Det fremgår af en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ifølge Information.

I 2016 var andelen af elever fra 0.-6. klasse i Danmark, som gik i private skoler, 16 procent, mens OECD-gennemsnittet var på 11 procent.

Siden er tilstrømningen til de danske privatskoler steget, og i 2018 var antallet af førsteklasseselever på privatskole ifølge AE-analysen oppe på 17,4 procent og i udskolingen på over 20 procent.

Chefanalytiker i AE-rådet Mie Dalskov Pihl mener, at Danmarks fjerdeplads ud af 23 udvalgte OECD-lande maner til eftertanke kun Storbritannien, Spanien og Belgien ligger højere.

- Når Danmark ligger i toppen internationalt over andelen af elever på privatskoler, så svækker det jo forestillingen om, at vi satser på en stærk dansk folkeskole, siger Mie Dalskov Pihl til Information.

Et svar til Folketingets Undervisningsudvalg viser, at folkeskolen fra 2015-17 har mistet over en milliard kroner, mens de frie grundskoler i samme periode har fået tilført 800 millioner kroner mere.

Den udvikling skyldes ifølge Information både, at der er kommet færre elever i folkeskolen og flere elever på privatskolerne, men også at statsstøtten til de private er steget: fra 71 procent i 2015 til 76 procent i dag.

Ud over det øgede statstilskud modtager privatskolerne også forældrebetaling.

Det skaber skævvridning af skolesystemet, mener Andreas Bjerre-Nielsen, der er adjunkt i økonomi på Københavns Universitet:

- Helt overordnet viser de her tal, at der sker en omfordeling af ressourcerne, hvor man tager fra folkeskolen og giver til privatskolerne, siger han til Information.

En anden årsag til, at antallet af elever på privatskoler er steget, er, at der er lukket mere end 200 skoler siden kommunalreformen i 2007.

Til Ritzau siger Venstres undervisningsordfører, Anni Matthiesen, at hun ikke ser nogen grund til bekymring over, at op mod hver femte elev går på privatskole.

- Vi synes, at støtten til de frie og private skoler ligger på et passende niveau, som det er nu. I Venstre holder vi af, at forældrene også har en valgmulighed, siger hun til Ritzau.

Til Information giver Anni Matthiesen udtryk for, at det burde ses som en fordel, at flere forældre vælger privatskoler og selv betaler for en del af barnets skolegang.

Socialdemokratiets undervisningsordfører, Annette Lind, mener derimod, at udviklingen har været helt forkert.

Derfor vil Socialdemokratiet have sat statsstøtten til de frie grundskoler ned for at give flere penge til folkeskolen.

/ritzau/