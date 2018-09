Dele af Hobro er i øjeblikket ramt af strømsvigt.

»Der er en fejl på en højspændingskabel. Vi er ved at løse fejlen. Præcis hvad årsagen er, ved vi ikke, men i løbet af en times tid forventer vi, at alle har strøm igen,« siger presseansvarlig Nils Johansen fra Verdo, der leverer el i Hobro.

Det er en større del af byen, der er ramt af strømafbrydelsen, men hvor mange kunder, der er omfattet, har Verdo endnu ikke overblikket over.

Det var Nordjyllands Politi, der oplyste om strømafbrydelsen på Twitter.

Der er i øjeblikket strømsvigt i dele af Hobro. Elselskabet arbejder på sagen. Ingen tidshorisont. #politi.dk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) September 3, 2018

Vagtchef Poul Badsberg oplyser over for B.T., at flere lysreguleringer er gået i sort, ligesom også politistationen i den nordlige ende af byen er blevet mørklagt.

