Creativ Company, også kendt som CChobby.dk, er blevet hacket. Derfor advarer de nu kunder, hvis kreditkort kan være blevet misbrugt.

»Det føles jo ligesom om at have indbrud derhjemme. Den der følelse af, at der er nogle fremmede, der har været inde og rode i vores ting - den er ikke særlig rar,« siger direktør i Creativ Company, Anders Lindhardsen, til Dagbladet Holstebro-Struer.

Tirsdag formiddag opdagede firmaet et stykke kode på deres hjemmeside, som de ikke selv havde skrevet.

Det fik dem til at lukke alt ned og advare de kunder, der har besøgt hjemmesiden, om, at deres kreditkortoplysninger kan være blevet opsnappet af hackere.

Koden kan potentielt give hackere og indbrudstyve adgang til at se, hvad der blev tastet på hjemmesiden.

Direktøren vil ikke oplyse, hvor mange kunder det konkret drejer sig om, men han forsikerer, at alle, der er i potentiel fare for at få stjålet deres oplysninger, har fået en mail fra Creativ Company.

For at forebygge, at noget lignende kan ske igen, har fimaet ansat et ekstra internt firma, der skal holde øje med, hvordan angrebet kunne lade sig gøre.

Creativ Company har allerede forsøgt at sikre sig ved at få konsulenter til at finde sikkerhedshuller på hjemmesiden, men nettet var ikke fintmasket nok denne gang.