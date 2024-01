H&M er endnu engang kommet i offentlighedens kritiske søgelys. Denne gang skyldes det en kampagne for børnetøj.

Det skriver flere medier, herunder Reuters.

Her kritiseres den svenske tøjgigant for at seksualisere børn.

Kampagnen, der nu er blevet trukket tilbage, viser to piger iklædt identiske kjoler med teksten: 'Make those heads turn in H&M’s Back to School fashion' (Få de hoveder til at vende sig med H&M's Tilbage til Skole-mode, red.).

Det er denne kampagne, der nu kritiseres. Foto: H&M/ Facebook Vis mere Det er denne kampagne, der nu kritiseres. Foto: H&M/ Facebook

Og det er netop den beskrivelse, brugere på de sociale medier kritiserer for at være 'meget upassende' og 'seksualiserende'.

Foruden at trække kampagnen tilbage, undskylder H&M også offentligt:

»Vi er dybt kede af den krænkelse, det har forårsaget – og vi undersøger, hvordan vi præsenterer kampagner fremadrettet,« lyder det.

Det er bestemt ikke første gang, at tøjkæden er i modvind.

I 2017 blev H&M beskyldt for at give piger og kvinder et forkert og forvrænget kropsideal.

Det skete i forbindelse med en kampagne med tøj til overvægtige kvinder. Dog var modellerne ikke tykke, men nærmere ganske normalvægtige, lød kritikken.

Året efter vakte et billede af en mørk dreng iført en grøn hættetrøje med teksten 'the coolest monkey in the jungle (den sejeste abe i junglen, red.) negativ opsigt.

Her blev tøjgiganten beskyldt for racisme, og kort efter blev billedet fjernet fra alle platforme, ligesom H&M også her var ude at beklage.