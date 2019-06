Medarbejdere i Odsherred vil som et forsøg få mulighed for at holde tre fridage om ugen og arbejde i fire.

Fagforeningen HK vil holde særligt øje med sygefraværet hos sine medlemmer i Odsherred Kommune den kommende tid, efter at kommunen og fagforeningen er blevet enige om en ny arbejdstidsaftale.

Aftalen er en forsøgsordning, hvor de administrative medarbejdere på rådhuset skal arbejde 37 timer fordelt på fire dage.

- Arbejdsmarkedet forandrer sig jo hele tiden, og hvis der er mulighed for at få et bedre og sikrere arbejdsliv, er vi selvfølgelig åbne over for det. Og vi har mærket, at der er en del af vores medlemmer, der har ønsket det her.

- Men det er klart, at vi vil følge situationen tæt og holde et vågent øje med sygefraværet, siger Michael Rosenberg, formand for HK Kommunal Sjælland, der har forhandlet arbejdstidsaftalen med Odsherred Kommune.

Aftalen har været to år undervejs og løber som et forsøg de næste tre år.

- Det har været et langstrakt forhandlingsforløb, men det er ikke, fordi vi har været meget uenige. Men det har været vigtigt for os, at ordningen blev gjort frivillig for medarbejderne, mens kommunen selvfølgelig har en interesse i, at så mange kommer på den som muligt.

- Men ordningen er blevet frivillig, og jeg vil tro, at seks ud af ti af de medarbejdere, der har mulighed for at komme med i forsøget, vil gøre det, siger Michael Rosenberg.

Kommunen håber med den øgede grad af fleksibilitet både at kunne give borgerne en bedre service, for eksempel gennem længere åbningstider, samt i højere grad at kunne tiltrække specialiseret arbejdskraft.

