Overenskomsten sagde 37 timer om ugen. Virkeligheden var dog 42.

Sådan har hverdagen set ud for fem mellemledere ansat i supermarkedskæden ALDI.

De har nu fået rettens ord for, at de har været udsat for massivt og systematisk overarbejde i en grad, så det var et brud på overenskomsten.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra fagforbundet HK Handel, som har vundet voldgiftssagen for de fem medlemmer.

HK kalder afgørelsen principiel og forventer, at den får betydning for flere andre områder.

»Afgørelsen er en vigtig sejr, der signalerer, at vi nu endelig kan få sat stop for den grove udnyttelse af mellemledere, som vi ellers tidligere har set,« siger HK Handels formand Mette Høgh og tilføjer:

»Ingen arbejdsgiver skal helt kvit og frit have lov til systematisk at pålægge medarbejdere at arbejde fem timer mere om ugen end det, vi har aftalt i overenskomsten.«

Afgørelsen betyder, at arbejdsgiveren i fremtiden skal begrænse overarbejde mest muligt. Derfor må der heller ikke systematisk planlægges overarbejde medmindre, der er klare driftsmæssige årsager bag.

»Vi anerkender, at overarbejde kan forekomme, hvis hensynet til driften gør det nødvendigt. For eksempel hvis en mellemleder bliver nødt til at dække ind for syge medarbejdere. Men det er alt andet end fair, at man fra arbejdsgiverens side bare automatisk lægger fem timers overarbejde ind om ugen,« siger Mette Høgh.

HK Handel forventer, at sagen får betydning for andre medlemmer, som er udsat for noget lignende.

B.T. forsøger at få en kommentar fra ALDI.