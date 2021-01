»De butiksansatte er nogle af hverdagens helte. Siden 11. marts sidste år har de trodset smittefaren og sørget for, at du og din familie kan få mad på bordet. Så lad os nu passe på dem.«

Sådan lyder budskabet fra Cliff Præstegaard, som er formand for HK Handel Østjylland, i et debatindlæg på fyens.dk efter han for nylig har besøgt en Bilka i Brabrand.

Han ankom klokken 17.00 og blev allerede her overrasket over de mange biler, men da han kom ind og så, at mange af dem havde transporteret en hel familie til supermarkedet for at købe ind, blev han rasende.

Flere medlemmer af fagforbundet HK, tidligere kendt under navnet Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund, havde henvendt sig til ham, da de var pressede over, at mange kunder ikke overholdt anbefalingerne fra myndighederne.

Følger du myndighedernes anbefaling om at handle ind én ad gangen?

»Ikke nok med, at kunderne udsætter hinanden for smitte med coronavirus, så er medarbejderne i den grad udsatte. Nogle kunder går rundt og hygger og opfører sig, som om de er på udflugt,« skriver han i debatindlægget.

På vej ud af butikken havde han blandt andet overhørt en medarbejder opfordre en familie til blot at handle én ad gange. Det resulterede ifølge ham i et »møgfald,« der gik ud over den ansatte.

Han mener, at folk bør tænke sig om og ikke kun på sig selv.

Nogle medlemmer har endda fortalt ham, at de får det dårligt psykisk, fordi de hver dag bevæger sig rundt i smittefare. Nogle er endda ved at udvikle både angst og en depression.