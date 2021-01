Når de ansatte ude i butikkerne forsøger at få kunder til at overholde corona-retningslinjerne, bliver det i stigende grad ikke taget godt imod.

I hvert fald oplever flere og flere af de ansatte, at kunderne vælger at 'overfuse' dem.

Det fortæller HK Handels formand, Per Tønnesen, til DR.

Flere af fagforbundets medlemmer er for tiden bekymrede, fordi det ikke er alle kunder, der overholder anbefalingerne om blandt andet at holde afstand og handle alene.

»Nu oplever vi så, måske på grund af en stigende coronatræthed i samfundet, at flere og flere af vores medlemmer bliver overfuset at kunderne, når man forsøger at sørge for, at retningslinjerne bliver overholdt,« siger han.

Derfor håber han, at anbefalingerne kan blive ændret til at være reelle regler, så man kan skride ind over for de personer, der ikke følger dem.

I et debatindlæg i Århus Stiftstidende fortalte Cliff Præstegaard, der er formand for HK Handel Østjylland, søndag også, at han oplever, at medlemmer i detailhandlen er pressede over, at kunderne ikke overholder anbefalingerne.

Han tog derfor en tur i Bilka for at se, hvordan det forholder sig, og ifølge Cliff Præstegaard blev han både »overrasket og irriteret« over, at han stort set var den eneste, der handlede alene. De andre handlede to og to – eller i hele familier.

»På vejen ud (af Bilka, red.) overhører jeg en medarbejder lade et venligt ord falde til en familie omkring det med at sende én af sted for at handle. Hun får et møgfald. Det ser ikke ud til at være dagens første,« skriver han.