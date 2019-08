'Low battery'.

Sådan lød advarslen, da chokerede medarbejdere og fitnessmedlemmer i sidste uge ilede til hjertestarteren i fitnesscenteret 'Aktivt Velvære' i Slagelse, hvor en 48-årig mand var faldet om med hjertestop.

På trods af at hjertestarteren ikke var funktionsdygtig, lykkedes det heldigvis at redde mandens liv med førstehjælp.

Men nu råber fitnesscenterets ejer, Claus Bøgild Jensen, vagt i gevær, da han efterfølgende har fundet ud af, at det er hans ansvar, at hjertestarterens i hans center er funktionsdygtig.

»Det var jeg ikke klar over førhen, og det frygter jeg, at mange andre heller ikke er, og så kan det altså ende galt,« siger han og fortæller, at manden med hjertestop er hans barndomsven.

»Det var en meget barsk oplevelse - det ville det have været, uanset hvem det var - men nu var der altså tale om min ven gennem mange år, som er far til to børn, så det har været meget, meget hårdt.«

Allerede sidste år satte Chris Petersen, der arbejder hos firmaet Medidyne og dagligt servicetjekker hjertestartere, spørgsmålstegn ved, om danskerne kan stole blindt på hjertestarterne.

Til TV 2 fortalte han, at halvdelen af hjertestarterne ikke fungerede, da de - som i Aktivt Velvære - var løbet tør for batteri.

»Folk køber hjertestartere i god tro. Problemet er bare, når vedkommende, der købte hjertestarteren, får nyt arbejde, så er der ingen, der står med ansvaret for hjertestarteren,« forklarede han til mediet.

TrygFonden, der administrerer det danske netværk med 20.000 hjertestartere, forklarer over for B.T., at ejere ved købet af en hjertestarter bliver informeret om ansvaret, der følger med.

»Derudover modtager de en mail én gang om året, hvor de får besked på at huske at opdatere deres hjertestarter,« siger Grethe Thomas, projektchef i TrygFonden, og fortsætter:

»Jeg vil sige det sådan her: Hvis man overholder de opfølgninger og nyhedsbreve, vi sender ud, så fungerer hjertestarteren i noget nær 100 procent af tilfældene.«

Hvem har ansvaret for hjertestarteren, hvis for eksempel virksomheden skifter ejer?

»Det er stadigvæk ejeren af hjertestarterens ansvar. Han skal så overdrage den nye kontaktinformation til os. Man skal huske på, at en hjertestarter ikke tilhører offentligheden. Det er en personlig ejendel, som bliver stillet til rådighed for offentligheden.«

Grethe Thomas påpeger desuden, at folk skal huske på, at alle der køber en hjertestarter, køber den i forsøget på at redde menneskeliv.

»Derfor er den her historie også ekstra tragisk, og det eneste, jeg kan tænke på, er, at det er synd for den stakkels fitnessejer, som er dybt ulykkelig over det her. Det er flot af ham at stå frem og tage ansvar, så vi alle kan lære fra det.«

Claus Bøgild Jensen fra Aktivt Velvære fortæller, at han har ændret procedurerne i sit fitnesscenter i kølvandet på episoden, så der altid er strøm på hjertestarteren.

Han opfordrer alle ejere af hjertestartere til at gøre det samme.

»Det er virkelig vigtigt, at man husker at få nedskrevet datoen på, hvornår batteriet sidst er blevet udskiftet, og at ledere husker på, at det er deres ansvar at få gjort det til en rutineopgave at tjekke hjertestarteren,« siger Claus Bøgild Jensen.

»Hvis der ikke bliver lavet en fast procedure, er det en falsk tryghed at have den hængende. Det har jeg mærket på den hårde måde,« afslutter han.