Efter en sommer, hvor kritikken er haglet ned over Hjerteforeningens projekt "P.S. I Love You", har foreningen valgt at lukke projektet.

Projektet, der skulle nå unge med råd om forebyggelse af hjertesygdomme, indeholdt blandt andet indslag fra alternative behandlere, der kom med en række udokumenterede påstande.

- Vi lukker projektet efter en tæt dialog med vores medlemmer og samarbejdspartnere.

- På trods af at intentionerne var gode, blev projektet meget omdiskuteret og stjal for meget opmærksomhed fra det arbejde, som Hjerteforeningen udfører hver dag, siger administrerende direktør for Hjerteforeningen Anne Kaltoft.

Omdiskuteret er alt i alt et mildt udtryk for, hvad der er sagt om "P.S. I Love You". Projektet skulle nå unge ved at lade "koncepter" og "stemmer" komme til orde.

Specielt to af disse, "Den Holistiske Doktor" og "Mindblown", har fået kritik.

"Den Holistiske Doktor", Marianne Kirkskov, har på projektets hjemmeside oplyst om blandt andet fjernhealing. Hun har tidligere på YouTube forsøgt ved tankens kraft at suge al coronavirus ind i Jordens midte.

"Mindblown" har postuleret, at hjerter kunne kommunikere med hinanden.

Blandt kritikerne har været andre patientforeninger, læger, egne medlemmer, samarbejdspartnere og politikere. Ikke mindst De Radikales sundhedsordfører, Stinus Lindgreen, der i mediet Ræson skrev:

- Naturligvis er det en rigtig god idé (at forsøge at nå unge, red.). Problemet var bare, at man her havde valgt en tilgang, der legitimerede en uskøn blanding af alternativ pseudovidenskab og decideret vås.

Anne Kaltoft siger til spørgsmålet om, hvorvidt hun forstår kritikken:

- Vores faglige integritet og evidensbaserede tilgang er den samme, som den altid har været. Vi støtter dokumenterede behandlingsformer, og vi forholder os kritisk til behandling med begrænset eller ringe evidens.

- Vi anbefaler ikke alternativ behandling. Det må der ikke være tvivl om.

Projektet, der skulle løbe over tre år med en samlet bevilling på seks millioner kroner, vil nu blive lukket ned, og medarbejderne opsagt. Resterende midler vil blive ført tilbage til Hjerteforeningen.

Foreningen skal nu evaluere forløbet.

- Vi startede et projekt med stor frihed og autonomi fra Hjerteforeningen. Set i bakspejlet skulle vi have været tættere på projektet og have skabt en større sammenhæng med det arbejde og de grundværdier, vi står for, siger Anne Kaltoft.

