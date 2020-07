Hjerteforeningen har efter massiv kritik af projektet P.S. I Love You valgt at opsige samarbejdet med en række alternative behandlere.

Den ene af behandlerne var en kontroversiel læge, som blandt andet tror på, at coronavirus kan fjernes fra Jordens overflade ved tankens kraft, mens den anden var en filosof, som inddrog teorier om, at menneskers 'hjerter kunne tale med andre hjerter'.

Men den slags behandling er det altså slut med nu. Det skriver Hjerteforeningens administrerende direktør, Anne Kaltoft, i en pressemeddelelse, som de har kaldt: 'Vi har lyttet og lært':

»Projektet har i den seneste uge været udsat for hård kritik. Vi har lyttet til kritikken. Vi har lært, at de to koncepter, der af P.S. I Love You formidles som 'stemmer', skaber forvirring om Hjerteforeningens faglige ståsted og anbefalinger,« siger hun og fortsætter:

»Hjerteforeningen arbejder ud fra (læge-)videnskabelig evidens, og det grundlag må der ikke herske tvivl om. Derfor justerer vi nu projektet således, at de to koncepter Den Holistiske Doktor og Mindblown ikke fremover vil være at finde på P.S. I Love You’s hjemmeside.«

Hjerteforeningen har udover pressemeddelsen også fjernet en række indlæg fra projektet på deres hjemmeside.

Her kunne man ellers gå ind og finde forslag til alt fra fjernhealing til hesteterapi, hvilket blandt andre Lægemiddelstyrelsens direktør, Thomas Senderovitz, kritiserede voldsomt på sociale medier forleden:

»Hvordan kan I retfærdiggøre et sådant samarbejde?« skrev han til et klip med en video af den fornævnte kontroversielle læge ved navn Marianne Kirkskov, som i videoen forsøger at fjerne coronavirussen ved tankens kraft.

Hjerteforeningens administrerende direktør, Anne Kaltoft, skriver i pressemeddelelsen torsdag, at projektet var et forsøg på at 'eksperimentere med kommunikation og dialog om det sunde hjerte-liv'.

Hun udtaler endvidere, at på trods af at P.S. I Love You blev et kæmpe flop, er Hjerteforeningen ikke færdig med at eksperimentere med nye projekter.

»Vi tror uændret på, det er vigtigt, at vi har mod til at afprøve nye kommunikationsformer og udvikle forebyggelsesstrategier, som unge mennesker finder meningsfulde. For i Danmark kan op til 80 procent af hjertesygdomme forebygges,« siger hun og fortsætter:

»Det er Hjerteforeningens ambition at bidrage til, at Danmark har den mest hjerte-sunde befolkning i verden. Det kræver nytænkning og ikke mindst viljen til at ville eksperimentere og lære.«