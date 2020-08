55-årige Mads Palsvig mener, at Bill Gates har et erklæret formål om at tvangsvaccinere hele verdensbefolkningen, så han kan sprøjte nanochips ind i folks kroppe og på den måde overvåge dem.

Og så er han overbevist om, at CIA har placeret agenter rundt i diverse nyhedsbureauer for at sikre, at journalisterne hjernevasker befolkningen.

Mads Palsvig, der for fire år siden startede partiet JFK21 og stillede op som løsgænger ved det seneste folketingsvalg, deler dagligt utallige videoer og links til konspirationsteorier – der altså fremlægger en dokumentation, der ikke anerkendes af forskere på området – på sin Facebook-side.

Blandt andet om hvordan hele verden er underlagt nogle få 'globalister', hvordan adskillige magthavere er en del af en pædofilring, og hvordan medicinalindustrien er en 'mafia', hvis mål er et globalt statskup.

Definition af konspirationsteori Konspirationsteori:

Forestillingen om, at en begivenhed eller et fænomen sker som resultat af en sammensværgelse mellem interesserede grupper, der typisk arbejder uden for lovens rammer, især i form af en skjult, men indflydelsesrig politisk motiveret organisation, der står bag en uopklaret hændelse. Kilde: Den Store Danske

Og han mener, at der en klar grund til, at det langtfra er alle, der vil tro på disse teorier:

»Det er ekstremt angstprovokerende at finde ud af, at dem, der er sat til at passe på os, faktisk har nogle meget ondskabsfulde motiver,« siger Mads Palsvig.

Hvad er det for nogle motiver?

»Et af dem kan for eksempel være, at hvis det lykkes Bill Gates at få tvangsvaccineret hele befolkningen, så er der en bonanza på 6.000 milliarder dollar. Det er så meget, de kan tjene på at sælge to vacciner til syv milliarder mennesker. Og det kan jo blive om året.«

Mads Palsvig forklarer om nogle af de nyeste opslag, han har lagt på Facebook. Foto: Mikkel Eskelund

Tror du, at det er Bill Gates, der har startet den her pandemi?

»Det ved jeg ikke. Det er jo bare et gæt. En konspirationsteori. Jeg går ikke op i gætterier, jeg går kun op i fakta. Der er helt konkret et projekt, der hedder ID 2020, hvor de gerne vil have, at når vi alle får den vaccine, skal der være en nanochip i, forbundet til internettet, og i den skal der være alle dine oplysninger, dine sundhedsoplysninger, din straffeattest og dine bankoplysninger.«

»En gavnlig effekt i samfundet«

Mads Palsvig, som vi hører mere fra senere i artiklen, er langtfra den eneste, der lige nu er optaget af at finde alternative forklaringer på blandt andet corona-pandemien.

Konspirationsteoretikerne er ikke nødvendigvis blevet flere, men de er blevet langt mere synlige og aktive, end de var for blot et år siden.

Det fortæller Kasper Grotle Rasmussen, der forsker i konspirationsteorier ved Syddansk Universitet, hvor han ligeledes arbejder som lektor i amerikansk historie.

Ifølge Kasper Grotle Rasmussen er det meget naturligt, at vi ser konspirationsteorierne tydeligt nu i forbindelse med coronakrisen, da de grundlæggende er en forklaringsmodel og et symptom på noget, man ikke forstår.

»De opstår ikke, når det er solskin og godt vejr udenfor – de opstår, når der er nogle problemer ude i verden,« siger forskeren, inden han fortsætter:

»Og så skal man huske på, at konspirationsteorier kan have en gavnlig effekt i samfundet. Nemlig at de stiller spørgsmål ved magtens udøvelse. Det tror jeg er meget sundt i et demokrati. Det betyder ikke, at konspirationsteorierne er rigtige. Men de er et udtryk for den her utryghed.«

ARKIV Foto: Sarah Christine Nørgaard

Man kan i virkeligheden sige, at konspirationsteorier er et udtryk for et splittet samfund, lyder det fra Kasper Grotle Rasmussen, der fortæller, at der findes to grupper af forskere, der kigger på konspirationsteoretikere.

Den ene gruppe peger på, at konspirationsteorier er udtryk for en eller anden kognitiv fejl – en form for brist eller fejl i din tænkning.

»Men den side, som jeg tilhører, går mere ind for at sige, at det er noget kulturelt betinget, som skal forstås gennem historien, og som ikke nødvendigvis udelukkende er godt eller skidt,« siger forskeren, inden han afslutter:

»Vi skal ikke sygeliggøre eller latterliggøre konspirationsteoretikere. Nogle gange skal vi også lade dem komme til orde uden at lukke dem ned med det samme – samtidig med at man siger, 'det er ikke sikkert, at det, du siger, nødvendigvis er rigtigt, men vi hører på det alligevel.'«

CIA-agenter og borgerkrig

Mads Palsvig mener altså at vide, at Bill Gates vil tvangsvaccinere verdensbefolkningen med en nanochip, og så peger han på endnu en ledetråd, han har fundet:

»Yes, og man tror, det er løgn. Men patentet hedder 2020.060606, og vi ved alle sammen, hvad 666 betyder. Sandsynligheden for, at det er et tilfælde, er ret lille,« siger Mads Palsvig.

Så du tror, det er satanister, der står bag?

»Det ville være det typiske signal, de sender til hinanden. De taler jo med logoer og den slags ting.«

Mads Palsvig viser en flyer frem, om hvorfor mundbind ikke virker med skræmmebilleder af opsvulmede ansigter Foto: Mikkel Eskelund

Men hvis der ligger et officielt dokument, hvor der vitterligt står, at vi alle sammen skal have sprøjtet nanochips ind i kroppen, ville medierne så ikke have skrevet om det, tror du?

»Det ved jeg ikke. Det kan da være, at B.T. gør det nu, hvor I har informationen. Det er ikke fordi, jeg ikke har sendt det til jer i mine nyhedsbreve hver dag. Jeg har sendt det til alle journalister i Danmark.«

Hvorfor tror du så, at vi bevidst vælger ikke at skrive om det?

»Nu skal jeg jo til at gætte igen. Jeg kan ikke se ind i jeres hjerner. Jeg ved ikke, om I får penge for det, om I bare er dovne, eller om I er ligeglade. Det er jo nemmere bare at kopiere, hvad der står på Ritzau eller Reuters hver dag og så bare gå ud og drikke kaffe.«

Så du tror, vi er betalt for at holde nogle sandheder skjulte?

»Ikke dig personligt. Men jeg vil gætte på, at din redaktion helt klart har fået nogle instrukser fra sin ejer. Men nu sidder vi her, og det kan være, at det ændrer sig. For før du ved af det, har vi borgerkrigslignende tilstande, og så bliver der sat en diktator ind og giver dem alle sammen en på bægeret.«

Vil du selv kalde det, du tror på, for konspirationsteorier?

»Det er kun en teori, hvis det er et gæt, en spekulation, en drøm eller et håb. Men i det øjeblik, det er fakta, så er det jo fakta. Og det er vigtigt, at I journalister begynder at tage jeres opgave meget alvorligt, for det er sindssygt farligt lige nu. Og jeg mener jo, at du repræsenterer fjenden. Det er fjenden, der ejer alle medierne. Så jeg håber, at dem, der ejer medierne, splitter op.«

Netop noget af det, der definerer konspirationsteorier, er, at de er optaget af at finde en fjende. Og det kan man også sige, at du er?

»Jeg mener, at de medier, der er lige nu, systematisk hjernevasker befolkningen. Hvis du har læst om, hvordan CIA har placeret agenter i diverse nyhedsbureauer, så vil du se, at det er en agenda, der er. Det er grunden til, der er så meget fake news.«