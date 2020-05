Værnepligtige i hæren og Luftvåbnet, der allerede er hjemsendte, når ikke at vende tilbage, skriver Forsvaret.

De omkring 1000 værnepligtige, der aftjener deres værnepligt hos hæren eller flyvevåbnet, når ikke at gøre deres uddannelse færdig.

Det skriver Forsvaret på sin hjemmeside.

- De er allerede sendt hjem på grund af situationen med coronavirus, og har nu været væk fra så meget af deres fire måneders militære basisuddannelse, at de ikke når at komme tilbage, før uddannelsen slutter.

- De der ikke har ønsket at forsætte på anden uddannelse i Forsvaret, bliver nu kaldt ind for at afvikle deres værnepligtsforløb, skriver Forsvarskommandoen.

For dem, der er værnepligtige i søværnet, forventes stadig at kunne genoptage deres værnepligt på et senere tidspunkt.

- Deres værnepligtige startede først uddannelsen i marts, og dermed når de forventeligt at genoptage uddannelsen, før værnepligtens udløb, skriver Forsvarskommandoen.

Det bliver samtidigt oplyst, at for de værnepligtige, der ikke når at færdiggøre deres værnepligt, vil det ikke få betydning for, hvis de senere skulle søge et job eller en karriere i Forsvaret.

- De værnepligtige er jo uden skyld i, at deres uddannelse er blevet forkortet, så når samfundet ja faktisk hele verden - lukker ned på grund af en virus, så er det væsentligt for os at sikre, at det ikke bliver en hindring for de værnepligtige på et senere tidspunkt.

- De skal selvfølgelig have lige muligheder for at kunne vende tilbage til en karriere i Forsvaret, skriver kommunikationschef i Forsvaret oberst Susanne Lund i meddelelsen.

For dem, der allerede har søgt ind på en af Forsvarets uddannelser under eller i forbindelse med deres værnepligt vil der senere blive gjort en indsats for, at de får den resterende del af værnepligtsuddannelsen.

/ritzau/