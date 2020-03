UniLogin, som bruges til at logge på digitale skoletjenester, er ramt af forstyrrelser og kan ikke bruges.

De hjemsendte skoleelever kan i øjeblikket ikke tilgå UniLogin, som bruges bruger til at logge ind på intranettet Aula og digitale skoletjenester.

Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet.

- UniLogin er ramt af store driftsforstyrrelser, som desværre medfører, at det pt. ikke er muligt at logge på digitale tjenester i undervisningssektoren. Ny status følger klokken 11.30, skriver ministeriet på Twitter.

Fra denne uge er de danske skoler lukket på grund af coronavirus, og i stedet skal eleverne passe skolen hjemmefra - eventuelt med hjælp fra deres forældre.

Det har betydet et stort pres på systemerne, og også tidligere i denne uge har der været forstyrrelser for UniLogin, der groft sagt er et NemID for uddannelsessektoren.

Styrelsen for It og Læring satte tidligere i denne uge ekstra serverkapacitet ind for bedre at kunne håndtere, at der er større pres end normalt på systemerne, men det har altså ikke kunnet forhindre problemerne torsdag.

/ritzau/