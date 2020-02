TV2 regner ikke med, at flere ansatte skal i hjemmekarantæne. Udsendte medarbejdere kan dog komme på tale.

På grund af risiko for coronavirus blev 16 TV2-medarbejdere torsdag sendt i hjemmekarantæne.

Fredag er der ikke blevet isoleret yderligere medarbejdere, siger Mikkel Hertz, nyhedsdirektør hos TV2. Hvis det kommer til at ske, kan det eksempelvis være for at isolere medarbejdere, der har været på udlandsrejse.

- Men det kan jeg ikke sige med sikkerhed endnu. Det finder vi ud af, fortæller han.

Det var natten til torsdag, at en TV2-medarbejder som den første dansker blev testet positiv for coronavirus.

Fordi medarbejderen nåede at være på arbejde kortvarigt onsdag, så har de danske myndigheder i form af Styrelsen for Patientsikkerhed valgt at isolere 16 kolleger til den smittede.

De isolerede medarbejdere skal holde sig inden døre og må ikke være i kontakt med andre i to uger.

/ritzau/