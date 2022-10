Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Ti ekstra medarbejdere og en omsætning på hele 3,5 millioner kroner. På blot en enkelt måned.

Det er realiteten, når det danske firma The Cozy Sheep, der sælger hjemmesko, kigger tilbage på september.

Det fortæller administrerende direktør Michael Jørgensen til Finans.

»Det er helt vildt. Det er jo meget vildere, end vi havde forventet. Normalt har vi 90 procent af omsætningen i oktober, november og december, så at vi allerede i september havde så travlt, havde vi slet ikke forventet. Vi er gået fra at sælge for 90.000 i august,« siger han til mediet om dét, der er en femdobling fra samme måned sidste år.

Takterne for september får da også firmaet til at sigte højt for resten af året.

Nu forventer man at omsætte for 30 millioner kroner i hele 2022 – modsat 10 millioner kroner i året før, lyder det.

The Cozy Sheep holder til i Aarhus.

Firmaet blev grundlagt i 2015.