Der er i øjeblikket problemer med at logge på hjemmesiden Sundhed.dk, hvor borgere kan få svar på en coronatest.

Det fremgår af en test foretaget af B.T.

I stedet bliver borgere mødt med nedstående billede med teksten: »A technical error has occurred« eller »en teknisk fejl er forekommet«.

Eva Ziegler, der er kommunikationschef ved Sundhed.dk, siger til TV2, at det gælder det både for login med Nem-Id og for at få adgang til laboratoriesvar.

For sidstnævnte gælder det, at systemet er overbelastet. Ifølge Eva Ziegler arbejdes der lige nu på højtryk for at få løst problemerne.