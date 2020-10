Hjemme- og hjemmesygeplejen i Gribskov Kommune har de seneste to år været ramt af mere end 1000 utilsigtede hændelser.

Det viser en aktindsigt hos Styrelsen for Patientsikkerhed, som SN.dk har fået.

Af aktindsigten fremgår det, at der mere præcist er rapporteret og færdigbehandlet 1211 sager om såkaldt utilsigtede hændelser i kommunen.

Ifølge SN.dk er der tale om en utilsigtet hændelse, når der er sket noget, der har eller kunne have haft konsekvenser for patienten. Fejlen kan både være forårsaget af personalet eller af patienter, der eksempelvis har taget deres medicin forkert.

»Som sådan er det fint, at man har registreret de utilsigtede hændelser, men jeg synes, det lyder som et stort omfang. Det vil jeg gerne dykke ned i og tage op med kommunen på vores næste møde. Vi har en løbende dialog med kommunen, og det her er i hvert fald et emne, som vi vil tage op og diskutere med kommunen og finde ud af, hvad man kan drage af slutninger af det,« siger Torben Møgelhøj, formand for Ældrerådet i Gribskov, til SN.dk.

Mere end halvdelen af de rapporterede hændelser drejer sig om indtag af medicin og væske. Helt konkret 745 hændelser. En rapporteret hændelse inden for det område kan eksempelvis være, at medicinen ikke bliver taget til tiden.

De resterende rapporterede hændelser går blandt andet på patienter, der er faldet ved et uheld og udlevering og indføring af medicin.

De 1211 hændelser er registreret i perioden fra 15. september 2018 til samme dato 2020.