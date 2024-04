Buler, bump og totalskader.

Hjemmeplejen i Hjørring Kommune har kørt galt utroligt mange gange i 2023 – og nu vil man gøre noget ved problemet.

Det skriver DR.

For med 119 skader og værkstedsregninger, der er løbet op i hele 1,669 millioner kroner, er det på tide at tage affære.

Derfor skal nye medarbejdere fremadrettet på et kørekursus, oplyser Susanne Damgaard, som er områdeleder for Sygehjemmeplejen i Hjørring Kommune, til mediet.

»Vi synes, det er mange penge, vi poster i skader hvert eneste år. De kunne være blevet brugt på noget, der var meget bedre for medarbejdere og borgere,« siger hun.

Hun håber, at kørekurset kan være med til at mindske antallet af skader, men understreger samtidig, at man aldrig helt ville kunne forhindre, at der sker skader indimellem.