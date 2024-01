Arbejdsdagen har budt på andre udfordringer end normalt for sosu-hjælper Rikke Trane Lassen fra Hornslet ved Aarhus.

Hun har onsdag forceret store snedriver til fods for at komme ud og hjælpe borgere i byen.

»Min ene kollega gik fem kilometer på arbejde igennem sneen, fordi hun opgav at grave sin bil fri,« siger Rikke Trane Lassen, da B.T. fanger hende efter en lang arbejdsdag.

I hjemmeplejen i Hornslet har man på grund af de store mængder sne, der er faldet, ladet arbejdsbilerne stå.

Rikke Trane Lassen har haft en arbejdsdag ud over det sædvanlige.

I stedet har de været nødt til at prioritere, hvem der af borgerne havde mest brug for hjælpen på denne særlige dag. En situation, Rikke Trane Lassen i første omgang fortalte om til TV2 Østjylland.

For hjælpen skal ud, og det er den kommet. Til bens i et højtbelagt snelandskab.

»Jeg vil skyde på, at der er 40 til 50 cm sne, der hvor der ligger mest. Jeg har i hvert faldt stået i sne til knæene flere gange i dag.«

Sosu-hjælperen fortæller, at strabadserne ikke engang var ovre, da hun efter sin arbejdsdag nåede sin egen hoveddør.

Hjemmeplejen i Hornslet har været til fods, for at der ikke skulle ske nogle ulykker i løbet af dagen. Onsdag 3. januar.

Her måtte hun også grave, før hun kunne komme ind i varmen.

Faktisk har der været flere, som har været nødt til at tage alternative metoder i brug for ikke at lade snemasserne styre alt for meget.

»Der var en af mine kollegaer, der bor i Randers, som stod op klokken fire i nat for at kunne møde klokken syv,« siger Rikke Trane Lassen.

»Det har været slemt den vej ud af byen.«

Rikke Trane Lassen bor selv i Hornslet, og de har i hendes team kun borgere, der bor nogenlunde inden for byens grænser.

På den måde har det været muligt – om end selvfølgelig koldt og trættende – at komme rundt til de mennesker, der har haft brug for det denne onsdag.

Det har dog været en anden sag i nogle af de andre teams i hjemmeplejen.

»Jeg har da hørt om kollegaer, der på deres vej hen til en borger, er sneet fast, og hvor de har haft brug for hjælp af traktorer,« siger Rikke Trane Lassen.

Hun lægger ikke skjul på, at hun 'heldigvis' har fri torsdag, for ellers så var det igen en ekstra strabadserende dag ude i sneen, der ventede.

Sådan forventer man i hvert fald i hjemmeplejen i Hornslet, at torsdagen bliver, når man ser, hvad vejrudsigterne siger.

