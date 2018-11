Det er en ærgerligt måde at starte sit voksenliv på, siger direktør i alliance af organisationer.

Danmark er det nordiske land, hvor hjemløshed blandt unge breder sig mest. Det viser en ny undersøgelse fra tænketanken Kraka, skriver Politiken.

Det er meget bekymrende, fastslår Vibe Klarup, direktør i Hjem til Alle, som er en alliance af organisationer, der arbejder boligsocialt.

- Det er den mest ærgerlige måde at starte en voksentilværelse på, siger hun til Ritzau.

Alene blandt unge hjemløse i aldersgruppen 18 til 29 år er antallet steget med knap 1200 personer i de sidste otte år ifølge hjemløsetællingen fra sidste år.

Dermed er der dobbelt så mange unge uden hjem som i 2009, da Folketinget bevilgede en halv milliard kroner til en fireårig særlig indsats for hjemløse.

Siden da er der samlet set blevet godt 1600 flere hjemløse i Danmark, en stigning på over en fjerdedel til over 6600.

- Det handler dels om, at der nogle unge mennesker i Danmark, der vokser op i nogle lidt kaotiske opvækster. Men det handler også om, at der er nogle strukturelle faktorer, som de her unge mennesker rammes af.

- Dels et boligmarked som er meget presset og en lav betalingsevne. De har ikke så mange penge at betale husleje for, siger Vibe Klarup.

I Norge er hjemløsegruppen skrumpet med mere end en tredjedel, og Finland har oplevet et fald på 13 procent. I Sverige er der en opbremsning i tallene, skriver Politiken.

For at komme stigningen i Danmark til livs bør politikerne koble social- og boligpolitik sammen og sørge for billige boliger til unge, som er til at betale, vurderer Vibe Klarup.

Hun peger på, at man i lande som Finland og Norge har mere fokus på boligerne.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) medgiver overfor Politiken, at Danmarks position i Norden er bekymrende".

Hun peger på den handlingsplan til 154 millioner kroner, som regeringen kom igennem med sidste år. I den er der blandt andet en investeringspulje til kommunerne og oprettelse af flere startboliger.

- Området har været igennem en stor strategisk udvikling, hvor fokus på housing first skulle udbredes.

- Vi kan se, at blandt de hjemløse, der rent faktisk får hjælp efter den metode, kommer 9 ud af 10 ud af hjemløshed, siger hun til Politiken.

/ritzau/