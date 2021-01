Mandag blev der opfordret til klarhed over de hjemløses plads i vaccinationskøen. Det er der nu kommet.

Hjemløse og socialt udsatte, der er i særligt stor risiko for covid-19, kommer til at høre under kategori 5 i myndighedernes vaccineplan.

Det fremgår en af pressemeddelelse fra Social- og Indenrigsministeriet.

I pressemeddelelsen er der lavet en nærmere beskrivelse af, hvordan forskellige grupper på socialområdet er prioriteret i forhold til en vaccine.

- Hjemløse og socialt udsatte samt mennesker med handicap, der er i særlig risiko for at blive alvorligt syge af covid-19, vaccineres som en del af kategori 5.

- Det sker ved, at en læge visiterer borgeren til at blive vaccineret som en af de første, står der i pressemeddelelsen.

I myndighedernes vaccineplan er der 12 forskellige kategorier.

De er defineret ud fra en sundhedsfaglig vurdering af, hvordan man bedst beskytter de mest sårbare borgere og frontpersonale og samtidig sikrer, at smittespredningen bremses.

I planen er kategori 5 beskrevet som udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved covid-19.

Tidligere har organisationen Gadejuristen oplyst til Berlingske, at hjemløse ville vaccineres som en del af kategori 10.

Kategori 10 er personer på under 65 år, som har tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for alvorligt forløb ved covid-19.

Nyheden fra Social- og Indenrigsministeriet kommer blandt andet, efter at socialborgmester i København Mia Nyegaard (R) mandag opfordrede til at skubbe hjemløse frem i vaccinationskøen.

- Jeg vil appellere kraftigt til socialminister Astrid Krag om, at hun tager smittesituationen i udsatte-miljøet i København, som blandt andet tæller 1500 hjemløse, meget alvorligt og gør sin indflydelse gældende over for sundhedsmyndighederne.

- Det er en svær opgave at prioritere den knappe vaccinemængde. Det har jeg fuld forståelse for.

- Men her har vi altså at gøre med meget sårbare borgere, som har skrantende helbred, sagde Mia Nyegaard i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen fra Social- og Indenrigsministeriet siger Astrid Krag (S), at det er helt afgørende, at sårbare mennesker, der er i risiko for at blive alvorligt syge, bliver beskyttet hurtigst muligt.

- Nu er der en klar plan fra sundhedsmyndighederne, og jeg vil følge arbejdet med at få den rullet ud tæt, når regioner og kommuner i fællesskab løfter den kæmpe opgave i den kommende tid, siger socialministeren.

/ritzau/