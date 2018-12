Pizza, falafel og pastasalat.

Det var nogle af de retter, som blev delt ud til hjemløse på københavnske herberger, da restauratører og pizzarier lillejuleaften donerede mad til samfundets svageste.

Det fortæller Adwa Hussein Ali, der sammen med sine brødre igangsatte projektet med en Facebook-opdatering.

Hun arbejder på et herberg på Amager og efter at have fået leveret noget julemad fra DR og Bella Sky, var der nogle beboere, som mente, at det kunne være rigtigt godt med noget andet mad end den traditionelle julemad.

»Blandt andet er der nogle, som ikke spiser svinekød,« siger Adwa Hussein Ali.

Derfor skrev hun et opslag på en halal-gruppe på Facebook med 35.000 medlemmer for at høre, om der var nogle, som vil donere noget halal-kød.

»Og der var en masse, der bød ind med mad. I alt fik vi tilbudt 800 måltider mad, men vi kunne kun håndtere omkring 400 hvis ikke, der skulle være madspild,« siger Adwa Hussein Ali.

Maden blev delt ud på herberger, bosteder og kvindekrisecentre.

Efterfølgende lavede Adwa Hussein Ali et opslag på Facebook, hvor hun takkede alle de restauratører, som havde bidraget til at donere måltider. Blandt andet bidrog Burger Palace, Restaurant Mangal og Strøg Shawarma.

Hun fortæller, at halal-maden blandt andet imødekom de muslimske hjemløses efterspørgsel efter mad uden svinekød. Men også andre grupper tog imod.

»Også hjemløse af dansk og grønlandsk herkomst tog imod maden. Nogle af dem bliver måske også mindet om alt det, de ikke har, når de får serveret traditionel julemad. Og derfor passer det dem fint at få noget andet,« siger Adwa Hussein Ali.

En hjemløs fra et herberg får pizzaer doneret af en restauratør lillejuleaften.. Foto: Privat Vis mere En hjemløs fra et herberg får pizzaer doneret af en restauratør lillejuleaften.. Foto: Privat

På sin opdatering på Facebook viser hun blandt andet et billede af en dansk hjemløs fra et herberg. Manden har fået to pizzaer.

»De hjemløse var meget glade. Ja det var helt overvældende, for de var glade og positive og vi fik krammere af dem. Og vi lovede, at det ikke ville være sidste gang,« siger Adwa Hussein Ali.